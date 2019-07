Cuneo: anche quest'anno torna la "Fête du 14 Juillet"

Come tutti gli anni, l’Alliance française di Cuneo invita tutti gli amici, i francesi e i simpatizzanti per la “Fête du 14 Juillet”, anticipata però al venerdì 12, per lasciare a tutti il piacere di festeggiare la ricorrenza anche Oltralpe.

Accoglie la manifestazione il Presidente del Circolo ‘L Caprissi, Franco Civallero, che, per l’evento, mette a disposizione le sale della bella sede cuneese in Piazza Boves, 3.

Eccezionalmente quest’anno la manifestazione sarà dedicata a Notre-Dame che ha rischiato di scomparire in una notte drammatica. Fortunatamente la grande cattedrale si è salvata e un duo cuneese, sull’onda dell’emozione, ha creato una composizione musicale per celebrare lo scampato pericolo. Avremo quindi il piacere di avere con noi, dopo la presentazione dei momenti salienti di Notre-Dame nella storia di Francia, Roberto Colombero autore delle musiche e Cristiana Streri nella veste di interprete d’eccezione del brano originale. Ingresso libero alla manifestazione.

Segue aperitivo con un brindisi augurale.

