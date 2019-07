Fossano, in tanti per “Vad’n Merica” e le sue storie da “Il mondo dei vinti”

Grande partecipazione per lo spettacolo “Vad’n Merica” allestito all’Hostello Palazzo Sacco di Fossano venerdì scorso, messo in scena da “Annozero”, Franco Testore (voce narrante), Mauro Musicco (chitarra), Beppe Semeraro (armoniche), Piuma (suoni e luci) e Enrico Ferron (giropagine).

L’evento è stato patrocinato dalla Fondazione NoiAltri, e si ispira a “Il Mondo dei vinti" di Nuto Revelli, storie di montanari e contadini, "testamento di un popolo" sradicato dalla propria terra piemontese.

Voci che colte nella contemporaneità dicono anche, senza retorica, del nostro migrare.Vad’n Merica è stata una rilettura di coloro che per un futuro migliore scelsero l’America del Nord; l’idea che nel loro viaggio, nel transitare in una terra sconosciuta, abbiano ascoltato suoni e musiche di quella tradizione.

Un vero esperimento quello messo in scena nella struttura seicentesca casa natale del geologo Sacco, in cui la voce narrante e i musicisti erano sul ballatoio come un ipotetico ponte di una nave, pronti a far salpare gli spettatori nel cortile del Palazzo. Un luogo di passaggio per eccellenza, l’Hostello, che è diventato un porto di storie da ascoltare, da far navigare e da far attraccare.

“Siamo felici per la splendida serata - dicono gli organizzatori -. Grazie a tutti presenti che hanno dimostrato ascolto, attenzione e partecipazione, sfidando la canicola di un luglio dei record. Ottima musica, storie e amicizia: in una parola cultura popolare che si fa alta, che ci ricorda e ci fa riflettere anche sull’oggi”.