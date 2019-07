Il Fai apre i cancelli di Villa Bersezio a Cuneo

Tornano, per il terzo anno, gli incontri nati dalla collaborazione fra la Delegazione FAI di Cuneo e l'associazione Incontri d'Autore, a cui quest'anno si aggiunge l’Accademia Teatrale Giovanni Toselli, con il patrocinio del Comune di Cuneo e il contributo delle Fondazioni CRT e CRC.

Dopo il grande successo delle passate edizioni anche quest'anno l’intento è quello di far scoprire alcuni luoghi nei dintorni di Cuneo valorizzati da musica e teatro.

La città d'estate si anima, proponendo iniziative per chi ci resta e per i viaggiatori che la scelgono come mèta di un nuovo turismo che, sempre più, ricerca le bellezze di questo angolo della provincia ancora tutto da esplorare.

Unire alla scoperta dei luoghi il piacere dell’ascolto di buona musica, e brani di teatro recitati da attori, diventa così un’occasione per avvicinare il pubblico e coinvolgerlo in un’esperienza nuova e accattivante, con semplicità e senza formalismi.

Mercoledì 10 luglio si apriranno i cancelli di Villa Bersezio, nel centro di Passatore, splendido esempio di villa rustica di fine Seicento che, nonostante le distruzioni vandaliche subite nell'ultima guerra, ha mantenuto integre le linee della facciata, dominata da un elegante scalone in pietra a doppia rampa con balaustra a colonnine, inserita in un ampio giardino.

Dalle ore 17 i volontari FAI accompagneranno i visitatori alla scoperta dei suoi ambienti interni, affascinanti nella loro decadenza, fra stanze affrescate che richiamano i fasti di un tempo e il grande giardino all’italiana con le bordure di bosso che disegnano forme geometriche per oltre un chilometro di sviluppo, probabilmente la siepe più estesa del cuneese.

Contributo libero minimo visita: 5 euro – Iscritti FAI 3 euro – prenotazioni: 351 5556443

Alle ore 21rtà” proposto dalla Orchestra della Centrale con interventi dell’Accademia Teatrale G. Toselli. Il gruppo musicale, nel suo primo concerto pubblico, presenterà un programma che spazia dalla musica da camera all’orchestra d’archi, in un susseguirsi di brani della tradizione barocca e classica, perfettamente armonizzati con l’interpretazione di poesie ed estratti di opere letterarie degli attori. L’ingresso è libero.

Sarà gradito un contributo interamente devoluto al FAI - Fondo Ambiente Italiano per la tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e naturalistico del nostro Paese.

È prevista una navetta gratuita per gli spettacoli con partenza ore 20,30 da Corso Giolitti, 11 - Licei. In caso di maltempo l’evento si svolgerà negli adiacenti locali parrocchiali.

La rassegna si inserisce nel calendario di iniziative promosso dalla Delegazione FAI di Cuneo, condiviso dall’Associazione Incontri d’Autore e dall’Accademia G.Toselli, un gruppo di persone e volontari che quotidianamente si impegnano per alimentare la conoscenza dei luoghi in cui viviamo, cercando di accrescere il senso di appartenenza e di responsabilità nei confronti della tutela del patrimonio artistico e naturalistico del nostro Paese.