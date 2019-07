La corale Due Torri di S. Michele Mondovì al Santuario della Madonna della Guardia di Genova

Trasferta di grande prestigio per la Corale Due Torri-Monica Tarditi di San Michele Mondovì.

La scorsa domenica (7 luglio) la formazione diretta da Monique Hofman ha partecipato alla 46°edizione del festival nazionale del canto polifonico e del folklore, manifestazione itineranteper tutta la Liguria. Suggestivo scenario dell'esibizione è stato il Santuario della Madonna della Guardia, nell'entroterra genovese, luogo di grande spiritualità.

La Corale ha propostouna serie di brani tratti dal proprio repertorio, in particolare di Bepi De Marzi: l'esibizione hariscosso successo tra il pubblico e presso gli altri cori che si sono esibiti nel corso dellagiornata. Per le Due Torri si tratta del quinto anno di partecipazione alla importanterassegna: una costanza che ha permesso al sodalizio sanmichelese di stringere un cordialerapporto di amicizia con l'organizzazione.

In particolare, la corale quest'anno ha consegnatoun dono simbolico, il "pane dell'amicizia", ai promotori e ai cori presenti. Una splendidagiornata all'insegna del bel canto e dell'unione, che sicuramente si ripeterà nel prossimo futuro.

La Corale Due Torri-Monica Tarditi approfitta dell'occasione per rivolgere un sentito ringraziamento alla fondazione CR Cuneo e alla Banca Alpi Marittime per il preziosissimo sostegno e per la sensibilità dimostrata nei confronti dell'attività della corale.