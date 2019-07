Mondovì: grande successo per l'esordio dei “Doi Pass”

«Da ‘Piano 10/24’ a “Cinema sotto le stelle” fino i “Doi Pass”: siamo davvero molto soddisfatti per la grande risposta da parte del pubblico».

Mattia Germone, presidente de “La Funicolare”, commenta così l'esordio degli eventi estivi messi in campo nel centro commerciale naturale della Città di Mondovì. Un fitto calendario che porta nel capoluogo monregalese numerosi visitatori con l'intento di trascorrere ore di relax in un'isola pedonale immersa tra edifici di rara bellezza e imponente impatto architettonico.

Dalle note del pianoforte posto in piazza Maggiore, frequentato da innumerevoli musicisti, in particolare di giovane età, ai gremiti gradoni della piazza durante la proiezione di “Saving Mr.Banks” sino al vero e proprio exploit dei “Doi Pass”, con strade gremite ed innumerevoli eventi, avviati dal consueto 'slaccio' delle scarpe effettuato alla presenza del sindaco Paolo Adriano, dai consiglieri della Fondazione CRC Elda Lombardi ed Elvio Chiecchio, accompagnati da una nutrita delegazione di sindaci del monregalese, accorsi numerosi per l'importante occasione.

- DOI PASS

Mercoledì 10 luglio in programma la seconda serata dei “Doi Pass per Mondvì”. Il consueto ricco e variegato programma di eventi, da sempre gratuiti ed aperti a tutti, animerà l'isola pedonale cittadina: musica, intrattenimento, esibizioni, giochi per bambini e shopping serale tra le vie del centro, illuminate dalle vetrine dei negozi aperti dalle 20.45 a mezzanotte.

Tra i tanti appuntamenti in programma (elenco completo sul sito www.lafunicolare.net), perticolare risalto per l'evento “Illusioni in musica per Piandellavalle”, realizzato grazie all'impegno di BT-STUDIO con DE LA RUV. Poche le informazioni a riguardo per far crescere l'attesa e non svelare l'effetto sorpresa: un regalo a tutto il pubblico, con uno spettacolo del tutto inedito ed emozionante che farà strabuzzare gli occhi e scattare fotografie. Altra importante ed inedita anteprima, sempre nella serata di mercoledì 10 luglio, l'incontro tra due manifestazioni amate dai monregalesi: i “Doi Pass” e “Circondata”, che comincerà proprio giovedì 11 luglio.

I riflettori sulla manifestazione, però, si accenderanno con un giorno di anticipo con “Aspettando Circondata”: mercoledì 10 luglio, il centro storico di Breo ospiterà l’imperdibile parata circense che avrà per protagonisti gli allievi delle scuole di circo “Macramè” (Mondovì), “Passe Passe” (Firenze) e “Toameme” (Friburgo). Saranno circa settanta i trampolieri, verticalisti, monociclisti e giocolieri che, spostandosi per il cuore commerciale della Città, si esibiranno in piccole performance itineranti, distribuendo simpatici gadget ai più piccini e presentando l’edizione del Festival su cui si alzerà ufficialmente il sipario il giorno successivo.

- CINEMA SOTTO LE STELLE

Prosegue la rassegna “Cinema sotto le stelle”, realizzata con il contributo della concessionaria Peugeot Baravalle di Mondovì. Gli scenografici gradoni di piazza Maggiore, dopo esser stati presi d'assalto per la proiezione di “Saving Mr. Banks” si preparano ad accogliere, nella serata di martedì 9 luglio, “Inside Out”.

Come funziona l’interazione tra i sentimenti umani? E tra i sentimenti di diversi esseri umani? Che peso hanno nelle nostre vite? Come ci influenzano lungo l’arco di tutta la nostra esistenza? La risposta a queste domande è stata ipotizzata dagli studi Pixar, che hanno basato su queste premesse il loro film d’animazione premio Oscar 2016.

Riley è costretta a lasciare la propria vita nel Midwest quando il padre si trasferisce per lavoro a San Francisco. La piccola è guidata dalle proprie emozioni: Gioia, Paura, Rabbia, Disgusto e Tristezza, che vivono nel Quartier Generale, il centro di controllo nella mente, da dove l'aiutano a affrontare la vita di tutti i giorni. Una pellicola in grado di coinvolgere adulti e bambini in uno straordinario viaggio introspettivo.

- FUNE BY NIGHT

Si ricorda inoltre la possibilità di accedere al centro storico di Piazza usufruendo dell’iniziativa “Fune by Night”, promossa dalla Bus Company, amministrazione comunale ed As.Com Confcommercio: dalle 19.30 di ogni sera si potrà viaggiare a metà prezzo. I titoli sono disponibili presso: Cantine Bonaparte, Confcommercio As.Com. Monregalese, Cremeria Bar dell’Antico Borgo, Drip Coffee, Magic Foto e Pasticceria Comino.