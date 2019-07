Nella Notte Bianca di Cuneo arrivano i "Riti alla Luna"

All’interno del fitto calendario di eventi previsti per la Notte Bianca, nell’ambito dell’edizione 2019 dell’Illuminata, la sera del 20 luglio i cuneesi e i turisti in visita potranno partecipare al percorso culturale "Riti alla luna. Viaggio alla scoperta dei misteri archeologici del Museo", organizzato dallo staff dei servizi educativi del Museo.

Verranno proposti due approfondimenti guidati aventi per argomento i misteri archeologici del museo legati alla luna: nello specifico si parlerà del rito notturno della risorgiva per l’età romana e del giuramento degli arimanni longobardi, i guerrieri “gemelli”, per il medioevo.

Si tratta di un’iniziativa su prenotazione, con durata di circa 45 minuti/1 ora, per gruppi da 30 persone ciascuno, al costo di euro 2,00 pro capite (biglietto ridotto gruppi), con partenza alle 21.30 (primo gruppo) e alle 22.30 (secondo gruppo). Inoltre, per i partecipanti che lo desiderano, e che ne fanno richiesta al momento della prenotazione, sarà possibile realizzare, subito dopo la visita, una lucerna romana in terracotta (la lampada ad olio del mondo antico), con la tecnica dello stampo di argilla, al costo di Euro 1,00 a partecipante.

L’oggetto prodotto potrà essere conservato come ricordo dell’esperienza. La visita si articolerà lungo il percorso archeologico del Museo e il laboratorio di creazione della lucerna si svolgerà presso l’adiacente aula didattica, in Via Santa Maria 10, a Cuneo.

La prenotazione va effettuata telefonando al n.0171.634175, o mandando una mail a museo@comune.cuneo.it, entro e non oltre il giorno 19 luglio p.v..