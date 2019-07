A Cuneo quindici nuovi mediatori interculturali, per favorire la rimozione delle barriere socio-culturali e linguistiche

Quindici nuovi mediatori interculturali hanno ottenuto la qualifica presso la nostra sede EnAIP, dopo aver frequentato il corso da 600 ore. Un gruppo molto motivato, unito e soprattutto vario, formato da persone provenienti da paesi molto diversi tra loro.

Il compito principale del mediatore è quello di svolgere attività di informazione e, appunto, mediazione, tra i cittadini stranieri e la comunità di accoglienza, favorendo la rimozione delle barriere socio-culturali e linguistiche, la valorizzazione della cultura di appartenenza, promuovendo l’accoglienza, l'integrazione socio economica, la fruizione dei diritti e l’osservanza dei doveri di cittadinanza.

Durante il corso dell’anno i nostri 15 mediatori hanno avuto l’opportunità di svolgere un’esperienza di stage in diversi contesti: negli uffici del comune, in prefettura, nei consultori familiari, nei doposcuola, nel centro migranti, nei centri di accoglienza SPAR e presso l’associazione Spazio Mediazione & Intercultura. Qui hanno affiancato i mediatori e sono stati di supporto alle figure professionali già presenti, dando un aiuto anche a livello linguistico; in questo modo hanno imparato a conoscere da vicino i principali riferimenti della rete in cui opera un mediatore interculturale: per poter fare da ponte tra le due culture è molto importante, infatti, sperimentare ogni eventuale situazione Insegnanti e tutor, orgogliosi del percorso fatto e degli obiettivi raggiunti insieme agli ormai ex allievi, augurano buona fortuna per il loro futuro lavorativo!