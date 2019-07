Caccia al tesoro alla luce delle torce: la Notte Bianca di Cuneo per i bambini è al Museo diocesano

Sabato 20 luglio, in occasione della Notte Bianca per Cuneo Illuminata 2019, il museo diocesano San Sebastiano di Cuneo propone un laboratorio per i bambini: una caccia al tesoro alla luce delle torce per scoprire storie e misteri del museo ... mentre i genitori si godono Cuneo di sera!

Il laboratorio sarà l’occasione adatta per fare avvicinare i bambini al mondo dell’arte attraverso il gioco che si dipanerà di stanza in stanza: un piccolo giallo avvolgerà di mistero l’edificio. Starà ai piccoli investigatori scoprire chi o cosa ha manomesso una stanza.

“E' appena successo qualcosa di strano alla chiusura del museo Diocesano di Cuneo. Il custode ti chiede aiuto.

Ci sono degli indizi nelle stanze, le collezioni del museo e alcuni sospettati.

Ritrova gli estratti del dossier, ricostruisci l'identità del colpevole e ... al termine della tua indagine formula la tua accusa e smaschera il colpevole!”

Il laboratorio si rivolge a bambini della fascia di età compresa tra i 6 e i 12 anni, il costo è di 5 € a bambino. Si richiede per motivi organizzativi di prenotarsi obbligatoriamente entro venerdì 19 alle ore 12.00 scrivendo a museo@operediocesicuneo.it.

UNA NOTTE AL MUSEO

DOVE? Museo Diocesano San Sebastiano, Contrada Mondovì 15

QUANDO? sabato 20 luglio 2019 | ore 20.00

QUANTO COSTA? 5€ a bambino

QUANTO DURA? 90 minuti

La prenotazione è obbligatoria scrivendo a museo@operediocesicuneo.it entro venerdì 19 alle ore 12.00.

CONTATTI & INFO: www.museodiocesanocuneo.it | museo@operediocesicuneo.it