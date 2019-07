Dogliani, da ottobre un corso di italiano per gli stranieri regolari

Il Comune di Dogliani organizza a partire da ottobre 2019 il corso di Italiano per tutti i cittadini stranieri extracomunitari che hanno la residenza e in regola con il permesso di soggiorno. Il corso fa parte del progetto “Petrarca 6 – Piano Regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi”, si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo di Dogliani da ottobre 2019 ad aprile 2020 in orario pre-serale e sarà gratuito.

Per iscriversi bisognerà compilare un modulo che si può ritirare presso il Comune all’ufficio segreteria e bisognerà riconsegnarlo allo stesso ufficio entro il 2 settembre 2019. Per informazioni è possibile chiamare il Comune di Dogliani al numero: 0173 70107 int. 8 e 9.