Maturità 2019, il Provveditore Furci: "Vi auguro di non smettere mai di sognare un mondo migliore"

Care diplomate e cari diplomati,

è con viva soddisfazione e immenso piacere che partecipo ai numerosi e lodevoli risultati conseguiti al termine di questa sessione d’esame di Stato nelle scuole della nostra provincia, frutto dell’impegno costante, delle capacità naturali ma anche della forte volontà di imparare.

Avete svolto il vostro percorso di studi nelle aule che vi hanno visti crescere, anno dopo anno, insieme a compagni e docenti; avete appreso i saperi fondamentali della nostra cultura umanistica, scientifica e tecnologica, avete sviluppato competenze specifiche dei diversi indirizzi di studio. Avete viaggiato, oltre i confini dello spazio fisico, alla scoperta di nuovi mondi, persone e società; avete cercato di comprendere la complessità del mondo in cui viviamo e vi siete posti tante domande, avete affrontato ragionamenti, vi siete spinti oltre alle apparenze, indagando sulle verità, e avete costruito, giorno dopo giorno, la vostra personalità critica.

Oggi, giovani donne e giovani uomini “maturi”, uscite definitivamente dalle nostre scuole per avviarvi verso la vita adulta e l’augurio che intendo rivolgervi è che possiate realizzare le vostre più alte aspirazioni personali nelle scelte che intraprenderete, nella prosecuzione degli studi accademici, nel lavoro e nella vita privata, esercitando i nuovi compiti che vi attendono con passione, competenza e continua voglia di apprendere e migliorarsi, mantenendo sempre fede agli ideali di onestà, rispetto e giustizia.

Vi auguro di non smettere mai di sognare un mondo migliore, abbiate pensieri positivi e agite per il bene della società, abbiate idee e abbiate il coraggio di cambiarle nel confronto con gli altri, abbiate il coraggio di prendere una posizione e di essere protagonisti nelle decisioni che riguardano il vostro futuro, come individui e come collettività, per migliorare il mondo che è di tutti e anche vostro, siate curiosi, siate gioiosi e amate la vita!

Permettetemi adesso di rivolgere un sentito ringraziamento agli insegnanti, a tutto il personale della comunità scolastica e alle famiglie, che negli anni del vostro percorso scolastico hanno contribuito alla vostra formazione umana, sociale e culturale, facendovi giungere, oggi, ai brillanti risultati che avete ottenuto. Un ringraziamento particolare lo rivolgo ai dirigenti scolastici e alle Commissioni d’esame per aver svolto con serietà e professionalità i compiti connessi all’espletamento delle procedure d’esame.

Congratulazioni vivissime a tutte e a tutti, siate orgogliosi di voi stessi e abbiate cura del vostro domani, a cominciare da oggi.

La dirigente dell'Ambito Territoriale di Cuneo Maria Teresa Furci