Ad Elva 30 studenti del Politecnico di Torino impegnati in riprese aeree con droni

Attività didattiche di rilievo 3D nel comune di Elva e in parte in quelli di Prazzo e Stroppo. E' quanto faranno gli allievi del Team Direct del Politecnico di Torino nelle giornate del 13, 17, 18 e 19 luglio prossimi.

Le riprese coinvolgeranno la strada provinciale 104, la borgata Serre, la borgata Martini e baite sparse nell’area del comune. L’esercitazione sperimentale prevede l’utilizzo di tecnologie avanzate del Rilievo Metrico 3D con tecniche innovative che non prevedono contatto diretto con l’oggetto (tecniche fotogrammetriche e laser scanning), coinvolgendo circa 30 persone tra studenti e tutor.

Le strade e le aree pubbliche saranno rilevate anche mediante i sistemi di mapping mobile Zeb-revo e Stencil Kaarta, che producono nuvole 3D tramite tecnologia SLAM (Simultaneous Localization and Mapping).

Per quanto riguarda gli esterni, le attività di documentazione metrica 3D prevedono l’impiego di sistemi in grado di acquisire immagini digitali ad alta risoluzione per applicazioni fotogrammetriche a basso costo mediante mezzi aerei non convenzionali a volo autonomo (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) che rappresentano oggi una delle tecniche più promettenti se dotati di camera digitale ad alta risoluzione.

L’acquisizione di immagini digitali a bassa quota da micro-UAV (sotto i 300 gr di peso) e la loro successiva elaborazione sarà indirizzata a produrre, nel modo più automatico possibile, un supporto cartografico a grandissima scala, quale l’ortofoto.

Le operazioni di volo saranno effettuate nel rispetto delle leggi e normative vigenti in materia e sottoscritte dal “Regolamento ENAC "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto”.