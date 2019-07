Dimenticano di andare a ritirare le tessere per votare, il Consiglio Regionale inizia in ritardo

Il primo Consiglio Regionale, dopo l’insediamento lo scorso 2 luglio della nuova maggioranza di centrodestra guidata dal Presidente Alberto Cirio, inizia con un ritardo di venti minuti.

A causare lo stop iniziale ai lavori di Palazzo Lascaris - sulla proposta di inserimento in discussione dell’Ordine del Giorno del capogruppo di LeU Marco Grimaldi sull’emergenza climatica in Piemonte - la mancanza delle tessere per attivare la pulsantiera per esprimere il voto, che alcuni consiglieri regionali non sono andati a ritirare.