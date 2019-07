Rifreddo: quasi 400 persone alla cena comunitaria di chiusura dell'estate ragazzi

Si è chiusa davvero alla grande l'Estate ragazzi rifreddese. Infatti sono state davvero tante le famiglie che hanno voluto partecipare alla festa finale organizzata da Parrocchia e Comune.

Il tutto è partito con il banchetto caratterizzato dalle vivande portate da casa e dalla sistemazione dei tavoli sull'intero campo sportivo parrocchiale. A seguire lo spettacolo su Harry Potter messo in scena dai ragazzi e degli animatori con canti e balli.

Nelle rappresentazioni sono stati ricordati i momenti più belli delle tre settimane di divertimento e istruzione. Attività a cui hanno partecipato oltre 115 iscritti. Tante istantanee di giochi, gite in bicicletta, passeggiate all’aperto ma anche di visite a parchi tematici e piscine che hanno fatto rivivere a tutti i bei momenti passati creando un grande clima di festa e serenità.

“Ormai da parecchio tempo - spiegano gli amministratori comunali - portiamo avanti questa iniziativa in collaborazione con la Parrocchia e dobbiamo dire che ogni anno la nostra Estate ragazzi migliora e cresce. Vedere tutte questi ragazzi e queste famiglie far festa è davvero una bella soddisfazione e ci dice che le scelte a suo tempo operate ovvero: puntare sui giovani del paese per organizzare questo tipo di progetti ha pagato. Approfittiamo, poi, dello spazio per ringraziare gli animatori che hanno coordinato magistralmente le diverse attività, don Angelo Vincenti che ha messo a disposizione i locali dell’oratorio nonché tutte le associazioni che si sono fatte letteralmente in quattro perché tutto funzionasse al meglio".