Trasferta di prestigio per il Gruppo Corale La Reis di San Damiano Macra, che si è esibito a Peyrehorade, in Aquitania

Foto di gruppo per "La Reis" in trasferta

Trasferta di prestigio - quella appena conclusasi - per il Gruppo Corale La Reis di San Damiano Macra.

L'ensemble corale della Valle Maira è stato infatti invitato a partecipare al "Cant'a Choeur", prestigioso festival internazionale "de chant choral du Pais d'Orthe", in Aquitania, sud della Francia.

Questa manifestazione è organizzata dal Coro "lous Gaouyous" di Peyrehorade, graziosa località dell'Aquitania.

La rassegna festeggiava quest' anno i suoi 30 anni (proprio come La Reis).

La manifestazione si è svolta il 5 e 6 luglio e ha visto la partecipazione di 5 insiemi corali: il coro organizzatatore "lous gaouyous", il Choeur feminin Basque "Buhaminak" di Bayonne, il Choeur Basque mixte "Mendixola" d'Hasparren, il Coro de voce Graves de Madrid e il Gruppo Corale La Reis.

Il programma prevedeva per la serata di venerdì 5 l'esibizione dei cori in varie località.

Alla Reis è toccata la magnifica Cattedrale gotica del tredicesimo secolo di Dax, monumento storico di Francia. Un luogo e un pubblico da togliere il fiato, ma la Reis ha saputo trasmettere tutta la sua passione per la propria terra, la propria cultura e attraverso il suo canto ha scaldato i cuori che gremivano la Cattedrale ottenendo un grande successo, sottolineato dalla richiesta di numerosi bis.

Nelle giornata di sabato 6 luglio il sindaco di Peyrehorade ha ricevuto tutti i cori nell'altrettanto splendida cornice del Chateau, oggi sede del Municipio.

La serata di sabato 6 luglio prevedeva invece il gran concerto finale a cori riuniti (circa 200 coristi) e anche qui lo scenario era da mozzafiato: l'Abbaye d'Arthous di Hastingues, gioiello romanico fondato nel 1167.

Il concerto si è svolto nel chiostro dell'Abbazia e ha visto esibirsi tutti i cori partecipanti dapprima singolarmente e poi con il gran finale a cori riuniti dove, immancabile, è stato eseguito "Se chanto".

Ogni coro ha eseguito una strofa nella propria versione, e con grande orgoglio la Reis ha fatto risuonare la sua parlata "a nosto modo" in quella splendida cornice davanti ad un pubblico numerosissimo ed entusiasta, coinvolto, a sua volta, nell'esecuzione del ritornello.

Giornate quindi intense, emozionanti, piene di storia e di cultura.

Le emozioni per la Reis però continuavano con la parte forse più toccante e più sentita della trasferta. Dicevamo in apertura che la Reis festeggia quest'anno i 30 anni di attività.

Il gruppo ha pensato quindi di approfittare di questa trasferta per festeggiare questo evento e, trovandosi a poca distanza da Lourdes, ha organizzato una giornata in questo luogo di fede, luogo che, volente o nolente, anche ai più scettici lascia qualcosa in fondo al cuore.

La giornata emozionante ed intensa è culminata con la partecipazione all'"adorazione" nella spettacolare Basilica San Pio X.

In una cornice di fedeli, di sofferenti, di cuori bisognosi di speranza, la Reis ha avuto l'onore di eseguire alcuni brani religiosi, cogliendo il plauso del cerimoniere. Un'ultima emozione, in tarda serata, davanti alla Grotta, con una lode alla Madonna.

Una trasferta, un viaggio, un momento di amicizia che ha sicuramente arricchito il gruppo, pronto, dopo la pausa estiva, ad affrontare i numerosi impegni e alla presentazione del nuovo CD appositamente registrato per i "30 ans a nosto modo!".