Un successo le visite ai canyon dell'alabastro rosa di Busca

E’ stato di nuovo ottimo il riscontro alla proposta del Comune delle visite guidate gratuite ai canyon dell’alabastro rosa sulla collina dell’Eremo, con trasporto in bus navetta, organizzate per l’intera di sabato scorso, 6 luglio. Tutti esauriti i posti a disposizione .



Il luogo si conferma di grande suggestione in ogni stagione e i visitatori lo hanno potuto ammirare con cognizione di causa grazie alle guide Emanuele Costa e Alberto Costamagna, geologi.



“Grazie a tutti, ai proprietari del sito per la disponibilità, alle guide, ai partecipanti” dice l’assessore comunale alla Collina, Ezio Donadio, che ha organizzato l’iniziativa.



Si ricorda che il luogo è privato e che occorre essere accompagnati per svolgere le visite in sicurezza.