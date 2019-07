Amici di Zampa ha recuperato due cani e due gatti forse smarriti

L'Associazione “Amici di Zampa” è presente al canile municipale di Alba, in località Toppino. Aiutate i nostri ospiti: se non potete adottarli, portategli cibo, cucce, coperte, farmaci, antiparassitari, traversine... grazie!

Iniziamo con due ritrovamenti di due cani non più giovani.

Cagnolina non più giovane, taglia piccola, è stata trovata sabato 6 luglio, di sera, nei pressi della pizzeria Marechiaro di Alba, no ha microchip... Chi l’avesse riconosciuta o la volesse adottare è pregato di rivolgersi al canile di Alba: 0173-362000 oppure all’Associazione Amici di Zampa Barbara 335-6915647, Paolo 347-5924197, Daniela 338-3334697.

Cane anziano di taglia media, arrivato in canile giovedì 5 luglio: maschio, taglia media, senza microchip, cerchiamo i suoi proprietari oppure una famiglia che lo voglia adottare!

Giovane gatta trovata ad Alba in zona Moretta, non sterilizzata… qualcuno la riconosce?

Altra gatta arrivata in gattile con i suoi 4 cuccioli che sono stato tutti adottati… ora manca solo lei! È giovane, sterilizzata, test Fiv e Felv negativi! Un po' timida con chi non conosce ma appena prende confidenza è davvero affettuosa!

Ha una vecchia frattura alla zampa anteriore sinistra... Qualche giorno fa le abbiamo fatto fare radiografie ed è risultata una frattura causata da colpi di fucile che le hanno rotto l’osso della zampa e si è cicatrizzato. Si merita una famiglia capace di darle finalmente un po’ di sicurezza: ideale adozione in appartamento, venite a conoscerla!

