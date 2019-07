Cossano Belbo, in dirittura d'arrivo i lavori di messa in sicurezza sul rio Santa Libera

Come da programma, sono quasi conclusi i lavori di messa in sicurezza del rio minore di Santa Libera, una piccola condotta che, attraversando il piazzale dell'ufficio postale raggiunge il canale sottostante e di qui il torrente Belbo.

Utilizzando i fondi straordinari erogati dall'attuale Governo (40.000 euro), l'ufficio tecnico comunale, su indicazione dell'Amministrazione cossanese, ha individuato l'intervento da eseguire; quindi ha incaricato il tecnico progettista, appaltato l'opera e, secondo la tempistica prevista dal finanziamento, si stanno concludendo i lavori.

Da un esame attento della condotta, serviranno altri lavori sulla parte intermedia, mentre adesso gli interventi sono relativi al tratto iniziale e a quello finale. Sempre come messa in sicurezza, si sta progettando l'intervento di arginazione del Rio Santa Libera nel tratto a valle della voragine della piazza, ormai chiusa col ripristino della condotta.

Per questo intervento si utilizzeranno fondi regionali (33.000 euro) senza oneri per il Comune. Alla luce dei sempre più soventi eventi atmosferici eccezionali, la messa in sicurezza del territorio rimane la priorità dell'Amministrazione di Cossano Belbo.