Appello per aiutare il piccolo micio rosso: la sua zampa richiede un intervento urgente

Ieri in frazione Tetti Vigna di Savigliano è stato soccorso un piccolo micio di circa 3 mesi che miagolava in modo disperato dal dolore.

Lo hanno recuperato i volontari dell’Associazione Amici dei Mici e portato dal veterinario. L’ esame radiografico ha fatto emergere la frattura scomposta di una zampina e la necessità urgente dell'intervento ortopedico. Verrà eseguito domani.

"Non sappiamo di chi sia, né da dove arrivi, ma sappiamo che ha bisogno di aiuto, la sua zampina è in condizioni disastrate, probabilmente ferita in un macchinario agricolo. I suoi occhi ce lo chiedono - sottolinea Enrica presidente dell’associazione saviglianese, che ha lanciato un appello su facebook e sul nostro giornale con la richiesta di aiuto per sostenere l’intervento.

L’associazione non chiede mai soldi, sottolinea, generalmente si autofinanzia e aiuta gli amici a quattro zampe grazie al ricavato di mercatini e raccolte alimentari. Ma in questo caso è necessario per l’intervento del piccolo micio rosso.

Chiunque volesse contribuire può effettuare un bonifico sul conto di Amici dei Mici, indicando come causale “Erogazione liberale per intervento Rossino”. Si può detrarre il 35 per cento della cifra dalla dichiarazione dei redditi.

Ecco i riferimenti: Iban:IT73 U060 8546 8500 0000 0021 670.Oppure Postepay:4023 6009 1880 6649 c.f. PNINRC60C43D205G.

Grazie dall’ organizzazione di volontariato che si occupa dei mici, ma non solo. Per ulteriori informazioni, telefonare al numero: 335 230595.