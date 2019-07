“Con due euro in meno le offriamo 10 Giga in più”, la truffa dei finti operatori Iliad arriva anche in provincia di Cuneo

I clienti di Iliad, la società francese di telecomunicazioni che opera in Italia dal 2016, a cui molti si sono affidati per le vantaggiose offerte “low cost”, potrebbero essere vittime in queste ore di “raggiri” da parte di finti operatori.



Il “modus operandi” è sempre lo stesso: arriva una chiamata da numeri (a quanto ci risulta sempre diversi) che offrono ai clienti Iliad un’ulteriore riduzione della tariffa (da 7,99 euro a 5,99 euro) con un incremento del traffico dati (da 50 a 60 giga). Se riscontrano l’interesse dei fruitori Iliad allora i finti venditori richiedono documentazione varia ed eventuale da inviare via messaggio a un numero ancora diverso.



Gli utenti che ci hanno inoltrato la segnalazione, insospettiti da un’offerta così vantaggiosa, hanno chiamato l’assistenza Iliad al “177” per capire se l’offerta fosse reale. E dopo alcune verifiche effettuate dal call center si è scoperto che da due giorni questa “truffa” ha toccato molti clienti che si sono affidati al gruppo francese.



Dopo una nostra ulteriore verifica con i centralinisti italiani di Iliad ci è stato confermato che la proposta non è reale e che nella politica del gruppo c’è quella di non proporre offerte via telefono, ma solamente tramite la mail che i clienti rilasciano nel momento del passaggio alla compagnia "low cost". Tutte le altre offerte, quindi sono da considerarsi false.



Invitiamo i fruitori di astenersi dall'inviare documentazione di qualsiasi tipo, previa verifica con operatori Iliad al numero di assistenza "177".