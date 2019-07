Mondovì, sul tema dei "contenitori vuoti" il Patto Civico sostiene il PD: "Serve commissione consiliare ad hoc"

Gentile Direttore,

il tema dei "contenitori vuoti" è una delle priorità della città e, come tale, è stata trattata dall'Amministrazione comunale fin dal suo insediamento: il progetto relativo al "Polo delle Orfane", l'individuazione del Palazzo dell'ex Tribunale come sede della biblioteca sono solo due degli interventi che consentiranno a Mondovì, in particolare al rione di Piazza, di vedere utilizzate strutture altrimenti vuote o sottoutilizzate.

"Patto Civico" prende atto, quindi, con soddisfazione, dello spirito costruttivo della proposta del circolo del Partito Democratico rivolta a tutti i gruppi consigliari, in quanto, si inserisce nel percorso di condivisione delle principali problematiche cittadine che "Patto Civico", appunto, ha intrapreso fin dalla prima riunione del Consiglio comunale.

L'istituzione di un'apposita Commissione consiliare - alla quale si auspica anche la partecipazione delle altre forze componenti la minoranza - permetterà, da un lato, di formulare proposte realizzabili per risolvere l'annosa questione degli edifici rimasti senza utilizzo, dall'altro, di verificare ed approfondire le proposte sul tavolo ed alle quali sta già lavorando la Giunta. Sarà uno strumento utile, inoltre, per chiarire alla cittadinanza quali siano effettivamente gli edifici sui quali è possibile intervenire, quali gli strumenti ed i tempi per farlo.

In merito, infine, all'edilizia scolastica sarà fondamentale approfondire e condividere il rapporto costi-benefici degli interventi antisismici e di messa in sicurezza che si renderanno necessari sugli edifici da recuperare come possibili sedi di scuola. Analisi che l’Amministrazione comunale ha già effettuato individuando alcune possibili soluzioni già all'attenzione dell'opinione pubblica, come la costruzione di un nuovo plesso nel rione Altipiano e la richiesta alla Provincia ed alla Regione di verificare altre possibilità di mantenimento delle scuole a Piazza, proprio attraverso la messa in sicurezza di uno degli edifici vuoti.

Grazie,

i Consiglieri Comunali del gruppo "Patto Civico"