Bra, cinque feriti nello scontro tra due auto in via Don Orione

Cinque feriti, fortunatamente lievi, tra i quali due bambini.

E’ il bilancio dello scontro registratosi quando mancavano pochi minuti alle 9 di questa mattina, mercoledì 10 luglio, in via Don Orione a Bra, all’altezza dello svincolo della tangenziale.

Per cause ancora in via di accertamento da parte della Polizia Municipale braidese – giunta sul posto con due pattuglie insieme ad altrettante ambulanze dell’emergenza sanitaria e a una squadra dei Vigili del Fuoco di Alba – una Audi A4 e una Fiat Bravo sono andate a scontrarsi frontalmente, causando un grande spavento ma conseguenze fortunatamente limitate in capo ai cinque passeggeri a bordo dei due veicoli, condotti per le cure del caso presso gli ospedali di Alba e Bra. Tra questi i due bambini, a bordo dell’Audi, che nell’urto sono stati provvidenzialmente trattenuti dall’azione dei dispositivi di sicurezza ai quali erano stati correttamente allacciati.

La circolazione in zona ha subito rallentamenti per circa un’ora.