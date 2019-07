Maxi frana a Prato Nevoso, il consigliere provinciale Danna: "Siamo attenti all'evolversi della situazione"

Vi abbiamo riportato questa mattina la notizia della maxi frana staccatasi nel Monregalese, all'altezza del bivio per Prato Nevoso, in località Bergamini, che fortunatamente non ha coinvolto mezzi in transito.

Pochi minuti fa il consigliere della Provincia di Cuneo, Pietro Danna, ha fornito alcuni aggiornamenti sulla situazione: "A causare lo smottamento è stato l'ingrossamento del rio Bergamini, che ha portato a valle un ingente quantitativo di detriti.

Attualmente la carreggiata è percorribile, ma la ditta incaricata continuerà a lavorare oggi e domani al fine di rimuovere ogni ostacolo dall'area.

Siamo comunque attenti all'evolversi della situazione e, personalmente, resto a disposizione dell’amministrazione comunale di Frabosa Sottana".