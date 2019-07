Maxi frana a Prato Nevoso, il sindaco Bertolino: "Lavori provinciali fatti bene, il problema è a monte"

Con queste parole il sindaco di Frabosa Sottana, Adriano Bertolino , ha commentato la notizia della maxi frana staccatasi questa mattina all'alba all'altezza del bivio per Prato Nevoso, in località Bergamini , già teatro in passato di eventi analoghi.

"Le copiose quantità di pioggia scese in pochi minuti - ha aggiunto il primo cittadino frabosano - non possono far altro che accentuare i problemi persistenti a monte dell'area in cui si sono ammassati i detriti. In situazioni del genere, in pratica, si formano voragini che raccolgono l'acqua proveniente dalla frazione Prato Nevoso, che vengono addirittura soverchiate dagli stessi detriti, che poi finiscono per riversarsi sulla sede stradale".