Lineonline.it è il player di punta nel mercato digitale del fai da te, merito di qualità dell’offerta e affidabilità

A rendere Lineonline.it il leader nel settore antinfortunistico sono semplici quanto importanti valori: Professionalità, prezzi competitivi e tanta attenzione al cliente. È uno dei maggiori portali digitali per la vendita di abiti da lavoro, scarpe antinfortunistiche, articoli per il fai da te, trattorini rasaerba, tagliasiepi ed articoli per il giardinaggio in generale. Un progetto giovane che si nutre dell’esperienza pluridecennale di TPC Group Srl, presente dal 1974 nel settore delle forniture industriali e del fai da te.

Il sito rappresenta l’evoluzione imprenditoriale di TPC Group Srl, che ha dato vita al portale per ampliare la platea dei clienti e allo stesso tempo soddisfare a pieno le esigenze del target. A testimoniare il successo dell’iniziativa è la costante crescita delle vendite: Lineonline.it riceve oltre 20 mila ordini al mese.

Sul sito troviamo un’ampia gamma di articoli da lavoro, con oltre 30 mila prodotti per ogni brand del settore in pronta consegna. Una proposta specializzata che non si limita alle scarpe reperibili nei tradizionali negozi di calzature e nei negozi di hobbistica e bricolage, ma include attrezzature specifiche come gli scarponi antitaglio, indispensabili per chi lavora con la motosega.

L’obiettivo primario di Lineonline.it è garantire ai clienti un’assistenza adeguata in ogni fase di vendita e incentivare un uso corretto degli articoli commercializzati. Per questa ragione sul sito www.lineonline.it sono presenti approfondimenti sui temi del fai da te e della sicurezza sul lavoro, nonché guide all’acquisto per supportare l’utente nella scelta dei prodotti che meglio rispondono alle sue necessità.

Uno staff tecnico altamente preparato supporta il cliente in ogni fase dell’acquisto con un servizio di assistenza via telefono, chat on-line e WhatsApp. E per quanto riguarda i tempi di spedizione sono rapidissimi: i clienti ricevono la merce in 24 ore, fanno eccezione le consegne in Calabria, Puglia e nelle isole, per cui sono necessarie 48 ore.

Per numerosi articoli la spedizione è gratuita, così come il reso di scarpe e abbigliamento da lavoro. I metodi di pagamento previsti sono carta di credito, carta prepagata, PayPal, bonifico bancario e contrassegno. La merce viene spedita entro un giorno lavorativo dal momento della conferma del pagamento.

L’ascesa di Lineonline.it si inserisce in una complessiva crescita del commercio elettronico, che sta progressivamente soppiantando il commercio al dettaglio, in 10 anni le aziende che vendono sul web sono aumentate di 14 mila unità, con un incremento medio annuo del 24%. Una crescita che non ha però compensato la riduzione degli operatori al dettaglio, per i quali si registra un calo di 16 mila unità. Questo il quadro tracciato da Infocamere e Unioncamere, che hanno analizzato i dati relativi al commercio in Italia prendendo in esame il periodo 2009 – 2018.