A Cuneo è tutto pronto per l'Illuminata: ecco il programma completo degli eventi

E Illuminata sia. Dal 12 al 21 luglio il centro storico di Cuneo tornerà a splendere con lo spettacolo di luce a tempo di musica in via Roma.

Sono tante poi le iniziative collaterali. Ecco il programma completo della quinta edizione di Cuneo Illuminata.

Venerdì 12 luglio

Ore 18: “E-bike tour”, visita guidata con biciclette elettriche alla scoperta di Cuneo (durata 2 ore). Partenza: Bike Room Conitours-Atl Cuneo (piazza Foro Boario), costo 6 euro.

Ore 18.30: “Tour città Sprint”, visita guidata con aperitivo. Partenza: Atl Cuneo (piazza Foro Boario), costo 8 euro.

Ore 21 e 22.15: “Tintarella di Luna Show”, esibizioni di arti performative, concerti e spettacoli di danza in piazza Foro Boario.

Dalle 21 alle 23: “#Seguilaluna”, osservazione lunare contelescopi motorizzati, alla scoperta di storie, aneddoti e conoscenze legate al passato e al futuro della Luna, a cura di Infini.to - Planetario di Torino.

Ore 21.50: Inaugurazione ufficiale con intervento delle autorità e dei partner in piazza Galimberti.

Ore 22 e 23.15: Accensione “Cuneo Illuminata”.



Sabato 13 luglio

Ore 11: “Viaggi Spaziali – Magnificat”, partenza da piazza Galimerti con autobus gratuito, pranzo al sacco e percorso di salita e visita alla cupola del Santuario di Vicoforte (costo 15 euro).

Ore 18: “Tour città”, visita guidata alla scoperta della città. Partenza: Atl Cuneo (piazza Foro Boario), costo 6 euro.

Ore 20.30: Solenne processione della Madonna del Carmine. Preghiera di apertura, partenza dalla chiesa di San Sebastiano (contrada Mondovì) e processione delle oltre 80 Confraternite lungo contrada Mondovì, via Roma e Piazza Galimberti.

Dalle 21 alle 23: “#Seguilaluna”, osservazione lunare contelescopi motorizzati.

Ore 23.15: Accensione “Cuneo Illuminata”.



Domenica 14 luglio

Ore 11: “Viaggi Spaziali – Centrale idroelettrica Luigi Einaudi di Entracque, partenza da piazza Galimerti con autobus gratuito, pranzo al sacco e visita guidata alla centrale (costo 10 euro).

Ore 16 e 17: “Guarda che Luna!”, laboratorio per bambini alla scoperta della volta celeste al Planetario “Accendiamo le stelle” in fraz. Cerialdo (5 euro).

Ore 18.30: “Tour città Sprint”, visita guidata con aperitivo. Partenza: Atl Cuneo (piazza Foro Boario), costo 8 euro.

Ore 21 e 22.15: “Tintarella di Luna Show” in piazza Foro Boario.

Ore 22 e 23.15: Accensione “Cuneo Illuminata”.



Lunedì 15 luglio

Ore 18.30: “Tour città Sprint”, visita guidata con aperitivo. Partenza: Atl Cuneo (piazza Foro Boario), costo 8 euro.

Ore 21: “La Luna sul grande schermo”, proiezione di film a tema lunare al Cinema Monviso. Programmazione su: www.cuneoilluminata.eu, costo 6 euro, ridotto 4 euro.

Ore 21 e 22.15: “Tintarella di Luna Show” in piazza Foro Boario.

Ore 22 e 23.15: Accensione “Cuneo Illuminata”.



Martedì 16 luglio

Ore 18.30: “Tour città Sprint”, visita guidata con aperitivo. Partenza: Atl Cuneo (piazza Foro Boario), costo 8 euro.

Ore 20.30: “Sguardi dalla Luna”, relatori di origine cuneese si raccontano in piazza Foro Boario spiegando quanto il fattore “Cuneo” abbia influenzato le loro carriere (info su www.cuneoilluminata.eu).

Ore 21: “La Luna sul grande schermo”, proiezione di film al Cinema Monviso.

Ore 21.30 e 22.30: “Sbarco sulla Luna”, video mapping a tema lunare sulla facciata del palazzo della Fondazione Crc, in collegamento alla mostra “Destinazione Luna. Il futuro è adesso” dello Spazio Innov@zione.

Ore 22 e 23.15: Accensione “Cuneo Illuminata”.



Mercoledì 17 luglio

Ore 18.30: “Tour città Sprint”, visita guidata con aperitivo. Partenza: Atl Cuneo (piazza Foro Boario), costo 8 euro.

Ore 21 e 22.15: “Tintarella di Luna Show” in piazza Foro Boario.

Ore 21.30 e 22.30: “Sbarco sulla Luna”, video mapping a tema lunare sulla facciata del palazzo della Fondazione Crc.

Ore 22 e 23.15: Accensione “Cuneo Illuminata”.



Giovedì 18 luglio

Dalle 10 alle 24:“Street food village” in piazza Foro Boario.

Ore 18.30: “Tour città Sprint”, visita guidata con aperitivo. Partenza: Atl Cuneo (piazza Foro Boario), costo 8 euro.

Ore 20.30: “Sguardi dalla Luna”, conferenze in piazza Foro Boario (info su www.cuneoilluminata.eu).

Ore 21: “Le 9 lune”, spettacolo teatrale itinerante nei cortili del centro storico,di Emanuele Conte e Amedeo Romeo, regiaEmanuele Conte, a cura della Compagnia “Teatro della Tosse”. Partenza dal giardino de “La Guida” (via Bono 5). Biglietti 15 euro.

Ore 21: “La Luna sul grande schermo”, proiezione di film al Cinema Monviso.

Ore 21.30 e 22.30: “Sbarco sulla Luna”, video mapping a tema lunare sulla facciata del palazzo della Fondazione Crc.

Ore 22 e 23.15: Accensione “Cuneo Illuminata”.



Venerdì 19 luglio

Dalle 10 alle 24:“Street food village” in piazza Foro Boario.

Ore 18: “E-bike tour”, visitaguidata con biciclette elettriche alla scoperta di Cuneo (durata 2 ore). Partenza: Bike Room Conitours-Atl Cuneo (piazza Foro Boario), costo 6 euro.

Ore 18: Presentazione del libro “Luna. La prima colonia”di Gabriele Beccaria e Antonio Lo Campo. In piazza Virginio.

Ore 18.30: “Tour città Sprint”, visita guidata con aperitivo. Partenza: Atl Cuneo (piazza Foro Boario), costo 8 euro.

Ore 20: “Mille Luci nel Piatto”, cenagourmet a cura degli chefs Alfio Ghezzi e Massimo Camia con la partecipazione del team Federazione Italiana Cuochi Cuneo e Provincia (80 euro).

Ore 21: “Le 9 lune”, spettacolo teatrale itinerante nei cortili del centro storico, a cura della Compagnia “Teatro della Tosse”. Biglietti 15 euro.

Ore 21: “La Luna sul grande schermo”, proiezione di film al Cinema Monviso.

Ore 21 e 22.15: “Tintarella di Luna Show” in piazza Foro Boario.

Ore 21.30 e 22.30: “Sbarco sulla Luna”, video mapping a tema lunare sulla facciata del palazzo della Fondazione Crc.

Ore 22 e 23.15: Accensione “Cuneo Illuminata”.



Sabato 20 luglio

Ore 10-5.30: “Street food village” in piazza Foro Boario.

Ore 11: “Viaggi Spaziali – Magnificat”, partenza da piazza Galimerti con autobus gratuito, pranzo al sacco e percorso di salita e visita alla cupola del Santuario di Vicoforte (costo 15 euro).

Ore 18: “Moonlight night”, notte bianca con animazione, musica, spettacoli, visite, cultura, sport e divertimento nelle vie e piazze della città.

Ore 18: “Tour città”, visita guidata alla scoperta della città. Partenza: Atl Cuneo (piazza Foro Boario), costo 6 euro.

Ore 20: “Una notte al Museo” laboratorio per bambini (6-12 anni) al Museo Diocesano San Sebastiano (5 euro, info e prenotazioni: www.museodiocesanocuneo.it, museo@operediocesicuneo.it, tel. 017-167725).

Ore 21: “Le 9 lune”, spettacolo teatrale itinerante nei cortili del centro storico, a cura della Compagnia “Teatro della Tosse”. Biglietti 15 euro.

Ore 21: “La Luna sul grande schermo”, proiezione di film al Cinema Monviso.

Ore 21 e 22.15: “Tintarella di Luna Show” in piazza Foro Boario.

Ore 21.30 e 22.30: “Riti alla luna. Viaggio alla scoperta dei misteri archeologici del museo” al Museo Civico. Approfondimento guidato sui misteri archeologici del museo legati alla luna: il rito notturno della risorgiva per l’età romana e il giuramento degli arimanni longobardi per il medioevo. Possibilità di realizzare una lucerna romana in terracotta (1 euro). Info e prenotazioni: museo@comune.cuneo.it, tel. 0171-634175.

Ore 21.30 e 22.30: “Sbarco sulla Luna”, video mapping a tema lunare sulla facciata del palazzo della Fondazione Crc.

Ore 22-23.15-00.30 e 01.15: Accensione “Cuneo Illuminata”.

Ore 23.30: Concerto “Eclysse”, tribute band italiana che propone fedelmente la musica dei Pink Floyd in piazza Galimberti.

Ore 04.56: “Run me to the moon”, 6 km di corsa per celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla Luna. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Arco per la ricerca sul cancro, in omaggio t-shirt e colazione, in collaborazione con Il Podio Sport. Info e prenotazioni (10 euro): fabrizio@ilpodiosport.it.

Ore 04.56: “Cuneo sotto la Luna”, tour guidato, nell’orario dell’allunaggio, per scoprire com’era Cuneo quando Neil Armstrong, nel 1969, sbarcò sulla Luna. Partenza dall’Atl, piazza Foro Boario (6 euro).



Domenica 21 luglio

Dalle 10 alle 24:“Street food village” in piazza Foro Boario.

Ore 11: “Viaggi Spaziali – Centrale idroelettrica Luigi Einaudi di Entracque, partenza da piazza Galimerti con autobus gratuito, pranzo al sacco e visita guidata alla centrale (costo 10 euro).

Ore 16 e 17: “Guarda che Luna!”, laboratorio per bambini alla scoperta della volta celeste al Planetario “Accendiamo le stelle” in fraz. Cerialdo (5 euro).

Ore 18.30: “Tour città Sprint”, visita guidata con aperitivo. Partenza: Atl Cuneo (piazza Foro Boario), costo 8 euro.

Ore 21: “Le 9 lune”, spettacolo teatrale itinerante nei cortili del centro storico, a cura della Compagnia “Teatro della Tosse”. Biglietti 15 euro.

Ore 21: “La Luna sul grande schermo”, proiezione di film al Cinema Monviso.

Ore 21 e 22.15: “Tintarella di Luna Show” in piazza Foro Boario.

Ore 21.30 e 22.30: “Sbarco sulla Luna”, video mapping a tema lunare sulla facciata del palazzo della Fondazione Crc.

Ore 22 e 23.15: Accensione “Cuneo Illuminata”.



Biglietti e prenotazioni

Prevendita dei biglietti dello spettacolo “Le 9 lune”: online su www.cuneoilluminata.eu oppure presso uffici Atl del Cuneese (piazza Foro Boario) e, da giovedì 18 luglio, presso la sede de “La Guida” (via Antonio Bono, 5; da giovedì a domenica dalle 19 alle 21). Info: tel. 331-8490075.

Info e prenotazioni per “Viaggi Spaziali”, “E-bike tour”, laboratori al Planetario di fraz. Cerialdo e per la cena “Mille luci nel piatto”: www.cuneoalps.it, tel. 0171-696206, 0171-698749.

Per la programmazione della rassegna cinematografica “La luna sul grande schermo” e per conoscere i nomi dei relatori delle conferenze “Sguardi dalla Luna” visitare il sito www.cuneoilluminata.eu

E INOLTRE…

Vota la Luna in vetrina

Concorso per l’allestimento a tema lunare delle vetrine dei negozi aderenti, votazioni su www.facebook.com/wearecuneo

Spazio Innov@zione - Palazzo Fondazione CRC (Via Roma, 17)

Aperture straordinarie: Sabato 20 tutta la notte

Mostra “Destinazione Luna - Il Futuro è adesso”

Martedì-venerdì: 15.30-20.00 Sabato-domenica: 9.00-13.00 – 15.00-20.00

Aperture straordinarie: Venerdì 12 - domenica 21 prolungamento fino alle 23.00

Info: www.spazioinnovazione.com| info@fondazionecrc.it| 0171452711

Museo Diocesano San Sebastiano (Contrada Mondovì)

Venerdì: 15.00-19.00 Sabato-domenica: 10.00-19.00 | 5,00 € - 3,00 €

Aperture straordinarie: Sabato 20 prolungamento fino alle 00.00

Tariffe speciali: 1,00 € venerdì 12, sabato 13, domenica 14 luglio (festeggiamenti della Madonna del Carmine) | 3,00 € con esibizione biglietto della lotteria Cuneo Illuminata 2019

Info: www.museodiocesanocuneo.it| museo@operediocesicuneo.it| 017167725

Complesso monumentale di San Francesco - Museo Civico di Cuneo (Via Santa Maria, 10)

Martedì-domenica: 15.30-18.30 | 3,00 € - 2,00 €

Aperture straordinarie: Sabato 20 21.00-00.00

Info: www.comune.cuneo.gov.it/cultura/museo| museo@comune.cuneo.it| 0171634175

Mostra “Fausto Coppi 9h 19’ 55’’. L’uomo, la tappa, il mito”

Martedì-venerdì: 15.30-18.30 Sabato-domenica: 11.00-13.00 – 15.00-19.00 | 4,00 €

Aperture straordinarie: Sabato 20 prolungamento fino alle 00.00

Info: www.art-ur.it| coppi91955@gmail.com| 0171634175

Mostra personale “Barbara Villosio” | Palazzo Samone (Via Amedeo Rossi, 4)

Venerdì-domenica: 16.30-19.30

Info: www.comune.cuneo.it/cultura/palazzo-samone| 0171444810

Torre civica (Via Roma)

Aperture straordinarie: Lunedì-sabato: 19.00-23.30 Domenica: 10.00-13.00 – 19.00-23.30 | 3,00 € - 2,00 €

Info: www.insitetours.eu| info@insitetours.eu| 3394971686

Museo Casa Galimberti (Piazza Galimberti, 6) | Mostra “Matteo Olivero. La formazione, i temi, la fortuna”

Venerdì: ingressi ore 10:30 e ore 11:30 Sabato-domenica: ingressi ore 15:30, 16:30 e 17:30

Info: www.comune.cuneo.gov.it/cultura/galimberti| museo.galimberti@comune.cuneo.it| 0171444801- 0171444815

100 anni di Nuto Revelli

Sabato 20 luglio: ore 18.00 portici di piazza Galimberti, anteprima della mostra fotografica “Ricordati di non dimenticare. Nuto Revelli, una vita per immagini”; ore 19.00 Open Baladin, premiazione del contest per illustratori su Nuto Revelli; ore 21.00 palco di piazza Foro Boario, reading concerto “Voci” della band La Mesquia con Gimmi Basilotta