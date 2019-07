A Valdieri il Festival trasfrontaliero della pesca: un fine settimana di sport e divertimento per grandi e piccoli

Sabato e domenica due grandi giornate di sport e cultura ambientale a Valdieri: presso la fishing house della riserva "il Gesso della Regina", pescatori, turisti e

bambini in valle Gesso si incontreranno per una due giorni davvero unica, grazie al Festival Transfrontaliero della pesca.

Alla sua seconda edizione, è organizzato dai comuni di Valdieri e Tenda nell’ambito del progetto Pescatour 1694 Interreg Alcotra Italia-Francia - Alta Valle Gesso, Valdieri (CN) - Alta Valle Roya, Tenda (PACA).



Nella giornata del sabato prima sessione dalle 9.30 alle 12.00. Verrà promossa la pesca non solo con la finalità della cattura del pesce, ma come avvicinamento all’ambiente incontaminato della Valle Gesso, con l'analisi di flora e fauna direttamente nell’ecosistema del torrente. Tecnici qualificati saranno gli animatori delle lezioni che si concluderanno nel pomeriggio con una immissione di avannotti nel ruscello-vivaio sito presso la riserva. A seguire un momento conviviale con Nutella party per tutti i ragazzi partecipanti all'evento.



Sempre nella giornata di sabato, alle 21, presso la parrocchia San Martino, si esibirà il Coro del Monte Cauriol che ha all'attivo più di 1200 concerti con esibizioni in tutta Italia ed all'estero, ottenendo lusinghieri giudizi da parte della critica e calorosa partecipazione del pubblico.



La domenica il Festival proseguirà con una mattinata dedicata ai pescatori grandi e piccoli (soprattutto a questi ultimi), con alcune nozioni teoriche e prove pratiche improntate ad approfondire le tecniche di pesca in torrente con la guida di tecnici qualificati nelle discipline mosca, spinning e pesca al tocco. Seguiranno prove di lancio tecnico e pratica nel torrente Gesso. Seguirà il momento di saluti istituzionali da parte dell'amministrazione comunale e degli invitati.