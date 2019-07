Bra, aperta la mostra fotografica di Julio Berisso, a Palazzo Mathis fino al 28 luglio

Se siete degli appassionati di fotografia, questa notizia è per voi. Il meglio del meglio del meglio delle foto di Julio Berisso è raccolto a Palazzo Mathis di Bra, ovvero una di quelle mostre imperdibili destinata ad essere un successo a livello di pubblico.

Ai visitatori che hanno partecipato all’inaugurazione di sabato 6 luglio è piaciuta, eccome.

Le sale nobili del Palazzo sono la cornice ideale per un tour condiviso di esperienze quotidiane ed artistiche. Immagini di tutti i tipi sono racchiuse negli scatti che raccontano, soprattutto, la vita di strada e ripercorrono l’intera carriera dell’autore.

Tra le opere esposte, c’è anche Bra, vista attraverso i ritratti delle persone incontrate dal fotografo, i paesaggi e, naturalmente, la natura.

Alcuni esempi? Una semplice porticina incastonata in un muretto di via Montegrappa diventata la celebrità del “Xpozer New Gallery” di Amsterdam, oppure la foto in bianco e nero dei Vigili del Fuoco braidesi, finita prima a Berlino nella “Blue Art Gallery” e poi a Tel Aviv nel prestigioso “Foto Festival Show”.

Julio Cesar Berisso non ha bisogno di tante presentazioni, ma per chi non conoscesse il sessantottenne artista italo argentino, un modo per redimersi, ovviamente c’è.

Aprire l’agenda, trovare un buco, organizzarsi e fare un salto alla rassegna, visitabile gratuitamente a Palazzo Mathis (piazza Caduti per la Libertà) il giovedì e venerdì con orario 9/12.30 e 15/18, sabato e domenica 9/12.30.

Della serie, di tempo ce n’è, ma non aspettate l’ultimo giorno, il 28 luglio!