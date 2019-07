Dogliani: gusto e musica di mezza estate dall'11 al 15 luglio

DOGLIANI – Il paese del vino si prepara ad una cinque-giorni di gusto e spettacoli, con una rinnovata Festa di Mezza Estate. La sedicesima edizione della kermesse organizzata dalla Pro loco Dogliani si svilupperà dall’11 al 15 luglio, offrendo un ventaglio di proposte adatte a tutte le età, legate dal filo conduttore delle eccellenze enogastronomiche della zona.

DOMENICA CAMMINATA ENO-GASTRONOMICA

L’associazione di promozione turistica, proporrà per domenica 14 luglio, dalle 11, una camminata per le vie del centro con degustazioni gratuite, accompagnate da un calice di Dogliani Docg offerto dai produttori locali. Si ribadisce che la partecipazione è libera, ma occorre prenotare al più presto al 334-3782233. Il menu prevede: salame cotto di Dogliani, crostini di acciughe al verde, ravioli del plin con burro e salvia, bocconcini al Dogliani, formaggi di Langa, bunet della nonna.

IL PROGRAMMA

Ma facciamo un passo indietro. Quartier generale degli eventi sarà il padiglione coperto di Piazza dei Battuti (ala del mercato), dove per l’intera durata della festa sarà attivo un servizio ristoro con piatti tipici langaroli (menu alla carta) dalle 20.

Il programma si apre giovedì 11 con il Giro-carne dalle 20 (20 euro per antipasti, carne no stop, vino, dolce e caffè: prenotazioni al 347-0193483). Dalle 21 canti spontanei popolari piemontesi.

Venerdì 12 luglio dalle 20 Pizza-party in collaborazione con la pizzeria Il Faro. A seguire Mojito party, serata latino-americana con il maestro Alejandro Cano Cordoba e il gruppo Manos Arriba. Ingresso gratuito.

Sabato 13 luglio dalle 16,30 laboratori creativi per i bambini dedicati al riciclo e al riuso, con la fantasia. Info: 338-8301754.

Dalle 20 cena a base di salsiccia al Dogliani e stinco di maiale alla birra, una sorta di sfida tra prelibatezze. Dalle 23 Notte Bianca in piazza Martiri della libertà, accompagnata dalla musica dei Boombox ‘90 live e i dj set di Elena Tanz, Daniele Bertaina e Mario Bianchi. Ingresso gratuito.

Domenica 14 luglio per le vie del centro storico fino a piazza Martiri mercatino dell’antiquariato artigianato e prodotti tipici. Anche i negozi saranno aperti. Dalle 11 la passeggiata engastronomica “A spas mangiand dui bucun… con il Dogliani” (vedi paragrafo dedicato). Alle 15 in piazza Battuti (ala) Sergione e la sua motosega: realizzazione dal vivo di sculture in legno. Dalle 17 in piazza Martiri Danzandehor e associazione Open presentano gli spettacoli di danza classica e moderna “Viaggio nell’universo” e “Alla corte dei folli”: grandi protagonisti i bambini. Dalle 18,30 aperitivi in consolle; dalle 20 cena a base di tagliata. Concerto dalle 21 dei Time Out, band tributo a Max Pezzali e 883. Ingresso gratuito.

Lunedì 15 luglio dalle 20 cena a base di fritto misto di pesce e dalle 21 serata danzante con l’orchestra Note d’autore.