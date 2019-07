Giorgia e Levante le protagoniste di due attesissimi concerti all'Anima Festival di Cervere

Sul magico palco dell'Anfiteatro dell'Anima stasera 10 luglio ci sarà Giorgia. Un nome, e soprattutto una voce, che non hanno bisogno di commenti.

La cantante si esibirà al ritmo del suo "Pop heart summer nights".

Proprio come fatto nella scelta della tracklist dell’album, durante il concerto Giorgia seguirà il flusso di accordi e armonie mescolando “Pop heart” ai suoi pezzi in una dinamica di suono continuativa. Lo show collega il passato al futuro, l'acustica pop a quella dance. Il passato è delineato da momenti in cui lo spettatore ha la possibilità di godere a pieno della musica emozionandosi e immergendosi nelle note senza distrazioni, il futuro si delinea con la potenza delle immagini e degli enormi schermi che creeranno più stages dentro lo stesso.

Un palco essenziale, sofisticato, lineare ed elegante che lascerà la voglia di riaccendere la musica. Giorgia sarà accompagnata da una band d’eccezione, composta da musicisti italiani ed internazionali. Sonny Thompson al basso, Mylious Johnson alla batteria, Jacopo Carlini al pianoforte, Fabio Visocchi alle tastiere e Anna Greta Giannotti alla chitarra. Nel coro Diana Winter e Andrea Faustini. Ad arricchire lo show anche un DJ set a cura del batterista Mylious Johnson.

Domani 11 luglio ci sarà invece LEVANTE nella sua unica data nel Nord Italia.

Cantautrice del nuovo pop italiano, icona di stile naturale e versatile, dopo 3 album di successo per pubblico e critica e due libri bestseller, Levante è tornata con un nuovo singolo, uscito il 5 aprile per Warner Music, primo passo del suo nuovo percorso discografico, dal titolo "Magmamemoria", che uscirà in autunno. “Andrà Tutto Bene”, questo è il titolo del primo brano lanciato, parla di futuro senza memoria, elenca lo spaventoso presente ma si aggrappa alla promessa che “andrà tutto bene.”

Tutti gli eventi sono già in vendita con il circuito Ticket One (on-line su www.ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati).

Presente anche un punto di prevendita locale presso TABACCHERIA LA SCALETTA - Via Roma 157 - Fossano aperta: dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13 e dalle 14 alle 19.30 tel. 0172/636556

Le sere di spettacolo sarà anche attivo un botteghino per vendita tickets in loco presso l’Anfiteatro dell’Anima.

Tutti gli spettacolo avranno inizio alle ore 21.30.

Per maggiori informazioni: info@dimensioneeventi.it – tel. 011/2632323 (dal lunedì al venerdì 10-13 e 15-18).