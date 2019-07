L'Arpa Jazz a Pocapaglia con il Roero Music Fest

Venerdì 12 luglio il Roero Music Fest, che ha preso il via lo scorso weekend a Santa Vittoria d’Alba, si sposta a Pocapaglia nel cortile ex-Apecheronza (e in caso di maltempo nella Confraternita di Sant’Agostino), dove Marcella Carboni, considerata una delle principali interpreti europee dell’arpa jazz affascinerà grandi e piccoli in un concerto imperdibile. Aprirà il concerto la Dragonfly Studio Big Band, il gruppo degli studenti della scuola di musica e canto Dragonfly Studio di Alba: è la prima big band jazz del territorio, frutto del corso tenuto dal Maestro Giuseppe Di Filippo al fianco di Filippo Cosentino.

Il concerto è in collaborazione con la rassegna Rocche ’n’ roll che ha in programma nella stessa location un concerto il giorno successivo, sabato 13 luglio, con il chitarrista Davide Viberti che interpreterà musica cantautoriale. La rassegna targata Milleunanota si chiuderà sabato 27 luglio a Guarene, Comune Bandiera Arancione, con l’ospite d’eccezione di questa rassegna, Giovanni Falzone: il maestro italiano della tromba si esibirà in un interessante duo con Filippo Cosentino alla chitarra baritona.

Fu lo stesso Baudelaire a dire che “il suono della tromba è così delizioso nelle sere solenni di vendemmie celesti”, che non ci può essere miglior modo di far risuonare le note di questo nobile strumento sulle colline del belvedere dello splendido paese roerino.

La sesta edizione del festival è possibile grazie alla collaborazione di tre associazioni che operano sul territorio di Langhe e Roero: Milleunanota, Associazione Anforianus e Confraternita di Sant’Agostino di Santa Vittoria d’Alba, e alle Amministrazioni di Guarene, Santa Vittoria d’Alba e Pocapaglia.

Una sinergia che unitamente al supporto di importanti partner come Fondazione CRC e al supporto di numerose eccellenze del Roero garantisce l’allestimento di questo evento culturale.

Tutti i concerti del Roero Music Fest sono a ingresso gratuito.

A tutte le serate è presente il Birrificio Alba con i suoi prodotti d’eccellenza.