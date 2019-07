Monica Ciaburro: "L'Italia la nazione più bella del mondo, ma dobbiamo tutelarla"

Gentile Direttore,

oggi la Camera ha approvato, tra gli altri, due importanti ordini del giorno proposti da Fratelli d’Italia, essi trattano due materie che il Governo aveva dimenticato ovvero lo sviluppo e tutela delle acque termali, proposto a firma della collega Maria Teresa Baldini ed uno a mia firma che impegna il Governo a prevedere specifiche iniziative volte al riordinamento, all’aggiornamento ed alla semplificazione dell’insieme delle normative in materia di “turismo bianco”, il sistema della neve ed impianti a fune che rappresentano un settore che necessita, ai fini della sua valorizzazione e tutela, di un continuo e costante monitoraggio, sostegno e semplificazioni.

Viviamo nella Nazione più bella del mondo, dobbiamo far si che il turismo divenga la nostra prima azienda nazionale, così come dimostrano i numeri in costante crescita. Ma è indispensabile una seria tutela del patrimonio che la natura ci ha consegnato, il Governo deve veramente porre attenzione a tutti quei comparti che sono “motore” del turismo italiano.

Si deve dare, con buonsenso e lungimiranza, un vero sostegno a tutti coloro i quali fanno impresa nel turismo e creano ogni giorno tantissimi posti di lavoro.

Grazie,

Monica Ciaburro