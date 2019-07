Sbocchi professionali in crescita per gli infermieri

Ai blocchi di partenza i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per il nuovo anno accademico. Il test di ingresso per l’ammissione sarà l’11 settembre nel luogo che sarà comunicato tramite pubblicazione sul sito www.unito.it il giorno 6 settembre. E’ necessario iscriversi on line secondo le modalità indicate sul sito universitario (www.unito.it) nella sezione immatricolazioni e iscrizioni Corsi ad accesso programmato nazionale con graduatoria locale.

I Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie presenti a Cuneo sono tre: Infermieristica, Tecniche di Laboratorio Biomedico e Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, tutti di durata triennale e abilitanti alla professione.

Al giorno d’oggi avere una laurea scientifica, come quella in infermieristica, significa avere un titolo versatile che offre un ampio ventaglio di opportunità nel campo professionale.

Oltre a ricoprire posizioni presso enti pubblici o privati, strutture residenziali, cliniche specialistiche, ambulatori, organizzazioni non governative e non lucrative di utilità sociale, organizzazioni nel settore del terziario (villaggi turistici, navi da crociera etc), essere infermiere significa ricoprire posizioni non necessariamente ancorate ad una visione ospedalocentrica della professione, ma inserite in una infermieristica proattiva legata al territorio e alla comunità.

E’ questo il caso della specializzazione in infermiere di famiglia e comunità ovvero un infermiere che incontra le persone al proprio domicilio, in famiglia, nella loro vita quotidiana, per intercettare e prevenire gli eventuali bisogni di salute, evitare ricoveri inutili, favorire la deospedalizzazione, presidiare l’efficacia dei piani terapeutico-assistenziali, supportare la famiglia e in sostanza migliorare la qualità di vita della persona nel suo contesto di vita.

Per i Corsi di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico ed in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia gli sbocchi occupazionali potranno essere nelle diverse aree specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere appartenenti al S.S. Nazionale o in analoghe strutture private.





Contatti Segreteria didattica: 011.6706873 clps.segreteria@ospedale.cuneo.it





Corso di Laurea in Infermieristica: http://medtriennalicn.campusnet.unito.it





Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico: http://biomedicocn.campusnet.unito.it





Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia: http://medradiocn.campusnet.unito.it