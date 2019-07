Fossano: un successo l'incontro tra Daniele Cassioli e i ragazzi con disabilità visiva della ONLUS "Spazio al Gesto"

Bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni con disabilità visiva hanno incontrato mercoledi 10 luglio, sul campo di atletica di Fossano Daniele Cassioli, l’atleta paralimpico fisioterapista e cieco dalla nascita che ha vinto 22 medaglie olimpiche nello sci nautico.

L’iniziativa, che Daniele porta in giro per l’Italia, con la sua Onlus, si chiama "Spazio al Gesto", e si pone l’obiettivo di esercitare il movimento del corpo nello spazio per persone con disabilità visiva. Attraverso atletica di base, percorsi e giochi, si allena l’individuo alla percezione di se stesso e dell’ambiente circostante, potenziando inoltre le relazioni con gli altri.

“Il nostro Centro, di cui è responsabile l’oculista Dario Ermini, segue persone con disabilità visiva da 0 a 100 anni per tutta l’area provinciale – spiega l’educatore Marco Rosso – , svolgendo attività di educazione, rieducazione, riabilitazione, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti. Lo sport, l’attività motoria, rappresenta un percorso molto utile soprattutto per migliorare l’autonomia e la socializzazione dei nostri utenti”.

L’allenamento in campo, con 22 bambini e ragazzi suddivisi in gruppi , è stato guidato da tecnici e volontari le cui spese di trasferta rimborsate da Sestero Onlus, associazione di promozione sociale che ha sostenuto l’evento.

Hanno collaborato all’evento – peraltro anche momento di sensibilizzazione del progetto Action4Vision, cofinanziato dall'Unione Europea nel quadro del Programma Interreg V-A Francia/Italia ALCOTRA 2014-2020 - il Centro di Riabilitazione Visiva (CRV) dell'Asl CN1 e la società di Atletica '75 di Fossano che ha messo gratuitamente a disposizione la pista.

Presente il presidente provinciale dell’Unione Ciechi, il Consorzio Monviso Solidale e Proposta 80, società cooperativa sociale con sede a Cuneo.