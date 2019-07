Il cielo è pronto a dare spettacolo con la notte dei Giganti e l'eclissi parziale di Luna

Quando il cielo promette meraviglie, lo spettacolo é assicurato. Nella notte tra il 12 ed il 13 luglio va in scena la notte di Giganti. Giove e Saturno, i due pianeti più grandi del nostro sistema solare, saranno al top della visibilità per la gioia di astronomi e appassionati.

Ma lo show non finisce qui, grazie all’eclissi di Luna che si avrà nella notte tra il 16 ed il 17 luglio.

L’oscuramento parziale del nostro satellite sarà visibile in tutta Italia. Per gli esperti, la porzione di Luna oscurata dal cono d’ombra della Terra sarà compresa tra il 55 ed il 70%, quindi per circa due terzi. Il suggestivo fenomeno prenderà il via alle 18.42 e, da quel momento, inizierà il crepuscolo.

Sarà più visibile tra le ore 20 e le 21, per raggiungere il suo apice tra le ore 22 e le 23.30.

Se l’eclissi di Sole richiede accorgimenti specifici per essere ammirata (come lenti oscurate o filtri solari per evitare danni alla vista), l’eclissi di Luna si può osservare tranquillamente ad occhio nudo o con il binocolo.

Curiosità: proprio il 16 luglio, quando ci sarà l’eclissi, cinquant'anni fa partì la missione spaziale Apollo 11 che, pochi giorni dopo, vide il primo passo dell’uomo sulla Luna.