Parcometri fuori servizio a Cuneo in largo Barale e via Carlo Emanuele

Parcometri fuori servizio questa mattina, mercoledì 10 luglio, in alcune zone di Cuneo. Il guasto coinvolge diversi parcometri in zona largo Barale e via Carlo Emanuele III.

I parchimetri fuori uso sono sia quelli di vecchia gestione APCOA, ma anche le nuove installazione di SCT Group, la società risultata vincitrice del nuovo bando emesso dal Comune.

La centrale operativa è stata avvisata e si provvederà al più presto a risolvere il problema. Il guasto potrebbe riferirsi al forte temporale che questa notte si è abbattuto sul capoluogo.

Sono invece funzionanti le colonnine per il pagamento della sosta nelle zone circostanti a Corso Nizza e Corso Dante.