Le cantine Damilano di La Morra in semifinale a Wimbledon con la testimonial Elina Svitolina

Quando si dice puntare sul cavallo giusto. Giusto un mese fa Elina Svitolina si consolava da una prematura uscita (agli ottavi) dai campi parigini del "Roland Garros" e da un 2019 dai risultati finora piuttosto opachi con una due-giorni trascorsa tra i filari delle Langhe, impegnata nelle riprese del cortometraggio http://www.lavocedialba.it/2019/06/11/leggi-notizia/argomenti/attualita-14/articolo/dalla-terra-rossa-del-roland-garros-ai-vigneti-del-barolo-elina-svitolina-protagonista-di-un-film-s.html(ne parlavamo qui) che il regista Marco Ponti sta realizzando per conto delle storiche cantine Damilano di La Morra.

Esattamente trenta giorni dopo, la 24enne tennista ucraina scelta da Paolo, Mario e Guido Damilano quale ambasciatrice nel mondo delle etichette prodotte nei 40 ettari di vigneti che l’azienda vitivinicola di famiglia possiede tra La Morra, Barolo e Castiglione Falletto (10 solo nei ricercatissimi Cannubi) si prepara a disputare la sua prima semifinale in uno slam, attesa protagonista della sfida che tra poco meno di un’ora la vedrà solcare l’erba del prestigioso "Center Court", il campo principale dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, il circolo che dal 1877 organizza il torneo di specialità in assoluto più antico e probabilmente più prestigioso al mondo.

L’inizio del match è previsto alle ore 14 (diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport Wimbledon). La Svitolina, oggi numero 8 al mondo dopo essere stata anche 3ª – sfiderà la romena Simona Halep, numero 7 del ranking Wta. A seguire l’altra semifinale, che vedrà Serena Williams (11) incontrare la ceca Barbora Strycova, numero 54 delle classifiche mondiali e rivelazione del torneo. Le vincenti si guadagneranno l’accesso alla finale in programma per sabato 13 luglio.