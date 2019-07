"Sindaco, ascolta i cittadini!": davanti al municipio di Cuneo il sit-in di protesta dei cittadini (VIDEO e GALLERY)

"Siamo qui per chiedere una cosa sola, molto semplice: Sindaco, ascolta i cittadini!"

Si può riassumere così - con le parole del consigliere comunale Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) - il senso del sit-in di protesta organizzato nella mattinata di oggi (giovedì 11 luglio) davanti al municipio del capoluogo dall'associazione "Di Piazza in Piazza". Al centro, il continuo sottolineare la propria disapprovazione rispetto al progetto di realizzazione del parcheggio interrato a piazza Europa, progetto in questi giorni giunto a una vera e propria svolta dopo la totale diserzione del bando indetto dal comune.

Presenti davanti al municipio diversi rappresentanti delle altre forze di minoranza della città - Valter Bongiovanni e Laura Peano (Lega), Maria-Luisa Martello (Cuneo città d'Europa), MoVimento 5 Stelle (Silvia Cina Maria) - e diversi cittadini.

Una delegazione capitanata da Gianfranco Conte (Lega), poi, è stata ricevuta nella sala della Giunta. Federico Borgna: "Vi ringrazio, prima di tutto per i toni della vostra protesta, e in secondo luogo per aver partecipato al dibattito politico in un momento delicato come questo. Prendiamo nota delle vostre rimostranze".