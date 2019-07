Savigliano: via agli orari estivi del T.A.G.

Durante l’estate il punto di ascolto T.A.G. (team ascolto giovani) di Savigliano (corso Vittorio Veneto 52), rivolto a giovani dai 14 ai 21 anni, rimarrà aperto tutti i martedi dalle 13.30 alle 15 (sarà invece chiuso il 13 e 20 agosto).

L’accesso al punto di ascolto è libero, gratuito, si può accedere da soli o accompagnati da amici o familiari, in piccoli gruppi e non è necessario prenotare. Al T.A.G. si può parlare di problematiche che si stanno affrontando in famiglia, con gli amici, con il ragazzo/la ragazza, a scuola; confrontarsi o avere informazioni su temi quali la sessualità, le sostanze, la gestione delle emozioni, i sentimenti o su ciò che si sta vivendo.

Gli operatori dello sportello sono contattabili per informazioni o comunicazioni al numero 3383669866, anche inviando un messaggio whatsapp.