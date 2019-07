Monticello, fiamme sul tetto dello stabilimento ex Sito di Monticello

Sono occorse alcune ore di lavoro ai Vigili del Fuoco di Alba – chiamati sul posto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 11 luglio, e rientrati al Comando di corso Michele Coppino solo verso le 18 – per spegnere le fiamme che hanno interessato la copertura del capannone industriale di frazione Sant’Antonio a Monticello d'Alba dove sino ai primi mesi del 2014 era operativa la Sito Spa, storico produttore di marmitte e accessori per moto e autoveicoli.



Oltre a quella giunta dalla capitale delle Langhe, l’intervento ha impegnato anche una squadra di volontari provenienti dal Distaccamento di Bra, poi spostatisi per prestare soccorso sul luogo di un incidente stradale.



Le fiamme hanno interessato parte di una copertura in materiale plastico, messa poi in sicurezza.



Da stabilire le cause dell’incendio. Pare che nello stabilimento fosse al lavoro una squadra di operai, impegnati in alcuni interventi edili.