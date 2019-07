Dal 24 luglio al 19 agosto torna a Fossano il cinema... dove non te lo aspetti

Torna anche questa estate il Cinedehors a Fossano, un'edizione più piccola delle precedenti: dal 24 Luglio al 19 Agosto 2019, 4 proiezioni cinematografiche avranno luogo in diverse location itineranti che coinvolgeranno tutta la città.

CineDehors vuole essere un progetto culturale a forte impatto sociale, fortemente inclusivo e dunque spiccatamente “nazional-popolare”. Questo obiettivo trasversale si riflette direttamente nella programmazione dei film, rivolti ad un più ampio target di pubblico. La parte innovativa del progetto si realizza nel tour di proiezioni itineranti gratuite, in quattro spazi urbani della città che subiranno una vera e propria “rigenerazione”. In questo senso e nel recupero della tradizione del cinema itinerante di paese sarà fondamentale la collaborazione del pubblico che dovrà portarsi sedie e panche da casa per poter accomodarsi davanti allo schermo.

In attesa della presentazione del calendario definitivo delle date e dei film sarà possibile votare e scegliere sul sito cinedehors.it il film proiettato al Castello mercoledì 24 luglio alle 21.30.

I titoli tra cui scegliere sono i seguenti:





FREE SOLO

PSYCO

COPPERMAN

FABRIZIO DE ANDRE' – PRINCIPE LIBERO

TORNA A CASA, JIMI

HOTEL TRANSYLVANIA 3

SPIDERMAN – UN NUOVO UNIVERSO

DILILI A PARIGI

L'UOMO CHE COMPRO' LA LUNA

LE GRAN BAL





E' già possibile iscriversi sempre sul sito alla visione di NON CI RESTA CHE VINCERE nel cortile interno della Casa di Reclusione di Fossano insieme ai detenuti mercoledì 31 luglio alle 21.30. Per motivi di sicurezza le iscrizioni scadranno il 24/7 alle 24. Tutte le condizioni per accedere sono riportate sul sito. La proiezione è possibile grazie alla collaborazione del Garante cittadino dei Diritti delle Persone Detenute, educatrici, direzione e polizia penitenziaria della Casa di Reclusione di Fossano.

Necessrio portarsi l'occorrente per sedersi (sedie, panche, materassini, plaid, etc.). Contestualmente alle prime proiezioni inizierà un contest fotografico con le soluzioni più simpatiche ed originali. I concorrenti potranno postare le loro foto su Facebook con #cinedehors.