Pradleves: tutto pronto per l'incontro tra corali e mandolini

Venerdi 12 luglio ore 21 nella chiesa parrocchiale di San Ponzio a Pradleves interessante concerto con introduzione di mandolini tra cori da non mancare: la Cevitou, l'Escabot che da anni si occupa di ricerca e tutela del patrimonio culturale e canoro delle nostre valli e la corale GESPPE (groupe d'etude et sauvegarde du patrimoine populaire d'Esperaza, Languedoc) che dal 2001 viene in Valle Grana e ci allieta con le armonie tipiche delle valli intorno a Carcassone.