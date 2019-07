Tempo di festa al Burguè di Fossano: c'è il torneo di calcetto con i palloni "Super Tele"

Prenderà avvio lunedì 15 luglio il tradizionale torneo di calcetto di Borgo Vecchio rigorosamente disputato con palloni “Super Tele”. Da lunedì a giovedì 18 luglio l’oratorio di San Filippo risuonerà dei fischi degli arbitri e dei cori tipici dei tornei di calcetto amatoriali. Le partite si disputeranno tutte le sere a partire dalle ore 20.

Venerdì 20 luglio la festa entrerà nel vivo alle 21 con il concerto in piazza San Giovanni della progressive rock band “Ear 4 Music” a ingresso libero. Immancabile, sabato 20 luglio a partire dalle ore 21, con il 13° Burguè Festival, concorso per voci nuove che vedrà la partecipazione dell’Estudio de Danzas di Andrea, Mirta e Marcelo Aulicio e sarà presentato con irresistibile simpatia da Gianfranco Capello e Lino Grasso.

Domenica 21 luglio alle ore 11 sarà celebrata la Santa Messa Solenne di Sant’Anna con il conferimento del premio al borgatino dell’anno. Alle 19.30 apriranno i cancelli in piazza san Giovanni per la cena in compagnia (per informazioni e prenotazioni entro il 17 luglio rivolgersi a Barbara al numero 329/2222307 o a Giovanni al 339/4670745). La serata proseguirà poi alle ore 21 con la musica di Gino Bottero e lo spettacolo di Celentino.

Per tutta la durata della festa sarà attivo il servizio bar, panini e piatti tipici del Burguè.