Cambio al vertice del Leo Club Mondovì Monregalese: Beatrice Usseglio è la nuova Presidente

"Dal primo luglio è ufficialmente terminato il mio anno da presidente del Leo Club Mondovì Monregalese. Grazie al direttivo e a tutti i soci per i numerosi service realizzati a sostegno della comunità e non solo".

Nel corso della riunione di sabato 6 luglio Pietro Meineri ha ufficializzato la chiusura del suo mandato presidenziale, ricordando le tappe più importanti del suo cammino: la serata benefica presso la discoteca "Le Fonti" di Garessio a sostegno della Associazione "Gli Aquiloni", la partecipazione alla Giornata dello Sport organizzata dal Comune di Mondovì con il Play Different, gioco che insegna a conoscere e comprendere le disabilità, la VI edizione di LeoChef dalla quale sono derivate due borse di studio per due meritevoli studenti dell'Istutito Alberghiero "G. Giolitti", l'organizzazione della XXIV Conferenza del Distretto Leo 108 Ia3, l'attivazione del progetto "Be Leo" di Alternanza Scuola Lavoro presso l'Istituto di Istruzione superiore "Vasco Beccaria Govone", la Raccolta tappi di Plastica "Leo4Candiolo", la lotteria Leo KM0 a favore del Banco Farmaceutico organizzata insieme agli altri club del territorio. Molto rilevante, di recente, la partecipazione all'Open Day del Soccorso 2019, dove il club ha donato 500 euro per contribuire all’acquisto di un defibrillatore destinato alla scuola primaria di Garessio. Infine, di grande rilievo l'ingresso di 7 nuovi soci nel corso dell’anno sociale, che hanno portato il Leo Club Mondovì Monregalese a diventare il più numeroso del Distretto.

Durante la presidenza Meineri si sono festeggiati i 10 anni di attività del Leo Club Mondovì Monregalese.

In carica come presidente, a far data dal 1 luglio, è Beatrice Usseglio, 26 anni, diplomata al Liceo Scientifico Linguistico di Mondovì, ha frequentato la facoltà di "Scienze del Diritto" presso la sede distaccata di Cuneo e ad oggi si prepara a completare il master per diventare assistente all'infanzia.

"Sono onorata di assumere il ruolo di presidente di questo Leo Club, di cui faccio parte dal 2012, ha dichiarato Usseglio. Durante il percorso, con l'impegno di tutti, abbiamo realizzato numerose attività di servizio, quest'anno con l'introduzione di numerosi service l'intenzione è quella aiutare e sensibilizzare su nuove tematiche e realtà e continuare a fare sempre più e sempre meglio sul nostro territorio, lavorando in stretto contatto con il Lions Club Mondovì Monregalese e con i Leo Club del distretto e di tutta Italia".





Nel corso del suo mandato (e dunque nell'anno sociale 2019/2020) il nuovo presidente sarà affiancato dal suo vice Pietro S. C. Danna, dal segretario Aldo Pagliano, dal tesoriere Michele Ambrogio, dalla cerimoniera Maddalena Fia, dal Censore Francesca Bertazzoli e dall'addetto al Tema Operativo Nazionale Luca Calò.