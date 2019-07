Bra, il progetto della nuova scuola media fa discutere il Consiglio. Tassa rifiuti ridotta anche nel 2020

Sono state presentate ieri, mercoledì 10 luglio, nel primo Consiglio comunale successivo all’insediamento degli eletti, le linee programmatiche di governo della nuova Amministrazione braidese. Il sindaco Gianni Fogliato ha descritto azioni, indirizzi e progetti da attuare nel corso del mandato, contenuti in un documento che ha definito frutto dell’incontro e della condivisione con numerose realtà cittadine.



“Non un fermo immagine – ha specificato Fogliato -, ma una strada maestra per i prossimi cinque anni, da tradurre in impegno costante per affrontare le sfide di una comunità in continuo divenire. Lavoreremo con coerenza e in trasparenza, perché i desideri diventino realtà e le paure siano vinte dalla fiducia”, ha concluso il primo cittadino, sottolineando il valore del confronto e della collaborazione con il Consiglio comunale, in tutte le sue parti, e la determinazione a rappresentare tutta la comunità, nessuno escluso.



Ampia la discussione che ha seguito la presentazione del programma di mandato, declinata in approfondimenti e sollecitazioni su temi quali lo sviluppo economico, il benessere sociale, la gestione del territorio, l’istruzione e la cultura, la sicurezza a tutto tondo, l’ambiente, la mobilità sostenibile e i trasporti, gli investimenti in opere pubbliche, il turismo e gli eventi, le politiche giovanili, lo sport e il territorio.



Le linee programmatiche di governo presentate dal sindaco sono state approvate con 11 voti a favore e 6 contrari.





LA SCUOLA MEDIA ALL'EX SCALO MERCI NON PIACE ALLA MINORANZA

Un acceso dibattito ha riguardato la costruzione della nuova scuola media nella zona dell’ex scalo merci ferroviario, in merito alla quale la minoranza (Lega, Bra Domani, Coraggio-Si cambia e Insieme per Panero) - favorevole alla realizzazione di un nuovo polo scolastico, ma contraria alla collocazione individuata per i riflessi sulla viabilità e per l’impatto economico – ha chiesto un ripensamento, dicendosi pronta a una ferma opposizione e sollecitando occasioni di approfondimento.

Tra le file della maggioranza (Pd, Impegno per Bra, Bra città per vivere e Bra bene comune), sono stati evidenziati i vantaggi dell’intervento che permetterebbe, tra l’altro, la riqualificazione di un’intera area urbana, con apposita riprogrammazione della viabilità e una riorganizzazione dei parcheggi pubblici.



TASSA RIFIUTI RIDOTTA ANCHE PER IL PROSSIMO ANNO

Protagonista, tra le tante tematiche toccate, anche la gestione della raccolta rifiuti: se la maggioranza ha sottolineato i positivi risultati raggiunti, annunciando una riduzione della Tari anche per il prossimo anno, dai banchi dell’opposizione sono stati chiesti provvedimenti per impedire l’abbandono e garantire maggiore decoro in città.





NOMINATE LE COMMISSIONI CONSILARI

Durante la seduta il Consiglio comunale ha poi nominato le commissioni consiliari permanenti, che risultano così costituite:



Commissione “ Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale”

Marina Isu (Pd), Livio Astegiano (Impegno per Bra), Fabio Bailo (Bra Città per Vivere), Francesco Testa (Bra Bene Comune), Giuliana Mossino (Lega), Davide Tripodi (Lega), Sergio Panero (Insieme per Panero – Gruppo Civico), Annalisa Genta (Coraggio! Si cambia).



Commissione “Finanze e tributi”

Marta Basso (PD), Evelina Gemma (Impegno per Bra), Fabio Bailo (Bra città per vivere), Francesco Testa (Bra Bene Comune), Giuliana Mossino (Lega), Davide Tripodi (Lega), Sergio Panero (Insieme per Panero – Gruppo Civico), Annalisa Genta (Coraggio! Si cambia).



Commissione “Urbanistica”

Bruna Sibille (PD), Livio Astegiano (Impegno per Bra), Fabio Bailo (Bra città per vivere), Francesco Testa (Bra Bene Comune), Marco Ellena (Lega), Davide Tripodi (Lega), Sergio Panero (Insieme per Panero – Gruppo Civico), Annalisa Genta (Coraggio! Si cambia).



Commissione “Socio-assistenza”

Iman Babakhali (Pd), Evelina Gemma (Impegno per Bra), Fabio Bailo (Bra città per vivere), Francesco Testa (Bra Bene Comune), Giuliana Mossino (Lega), Davide Tripodi (Lega), Sergio Panero (Insieme per Panero – Gruppo Civico), Annalisa Genta (Coraggio! Si cambia).



Commissione “Polizia mortuaria”

Bruna Sibille (Pd), Livio Astegiano (Impegno per Bra), Fabio Bailo (Bra città per vivere), Francesco Testa (Bra Bene Comune), Luca Cravero (Lega), Davide Tripodi (Lega), Sergio Panero (Insieme per Panero – Gruppo Civico), Annalisa Genta (Coraggio! Si cambia).



Commissione “Sicurezza”

Maria Giovanna Milazzo (PD), evelina gemma (Impegno per Bra), Fabio Bailo (Bra città per vivere), Francesco Testa (Bra Bene Comune), Luca Cravero (Lega), Davide Tripodi (Lega), Sergio Panero (Insieme per Panero – Gruppo Civico), Annalisa Genta (Coraggio! Si cambia).



Rinviata alla prossima seduta la designazione dei componenti delle Commissioni “Servizi Appaltati” (che confluirà nella commissione “Ambiente, Ciclo dei rifiuti e Igiene Urbana), della Commissione “Lavori Pubblici-Viabilità” (che amplierà le sue competenze, diventando “Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti”) e della già citata Commissione Ambiente, per permettere l’adeguamento del relativo regolamento alle modifiche organizzative introdotte.



Nei prossimi giorni si procederà con l’elezione di presidenti e vicepresidenti per le commissioni nominate.



Nel corso della seduta sono stati nominati anche i rappresentanti del Consiglio comunale nella Commissione consultiva comunale Agricoltura e Foreste: Raimondo Testa (Pd) e Marco Ellena (Lega).