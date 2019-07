Domenica 21, a Pian Munè di Paesana, c’è il “Land Rover Day”

Organizzato dalla concessionaria Damilano Experience Car. Iscrizioni aperte ai numeri 0171.411011 oppure 328.6925406

Sono aperte le iscrizioni al “Land Rover Day” con Tour in Defender in Valle Po organizzato dalla concessionaria Damilano Experience Car in collaborazione con la stazione invernale di Pian Munè di Paesana, in calendario domenica 21 luglio prossimo.

Il programma prevede: alle 8.30 il ritrovo a Paesana presso Agriturismo L’Ciabot in località Colletta 40, con golosa colazione a base di prodotti dell’azienda agricola offerta dal gruppo Damilano, alle 9.30 la partenza del Tour in Defender in Valle Po, alle 13 l’arrivo a Pian Munè con pranzo sulla terrazza del rifugio con piatti tipici a scelta.

Nel pomeriggio, il relax nell’area solarium del rifugio, la passeggiata nel bosco “La Trebulina”, tour in seggiovia per arrivare al punto più panoramico sul Monviso e sulla pianura sottostante, il concerto – alle 14 – di musica live del gruppo Green Jade e la spettacolare voce di LaRobbySoul, con brani che spazieranno dal blues, funky e soul.

I costi della giornata – considerata la gratuità del Tour con Defender e del noleggio delle sdraio del solarium e la prima colazione offerta da Damilano Experience Car – riguarderanno soltanto il pranzo al rifugio (15 euro: antipasto, piatto a scelta, dolce, acqua) e la salita in seggiovia, il cui biglietto verrà venduto a prezzo promozionale a 5 euro ai partecipanti al “Land Rover Day”

E’ comunque obbligatorio iscriversi, per ovvi motivi organizzativi, telefonando ai numeri 0171.411011 oppure 328.6925406.