Una storia tira l’altra... I laboratori di lettura della Biblioteca civica di Alba

Martedì 16 luglio 2019, ore 21.00

Tutta colpa della luna!

Lettura a cura di Officine zeta

La biblioteca di Alba partecipa alle celebrazioni dei cinquant’anni dell’allunaggio con una lettura serale dedicata alla luna. I bambini potranno ascoltare una storia speciale: Coniglietta e Cane sono vicini di casa ma non parlano, non si salutano nemmeno. Fino a che, una notte stellata, escono fuori per guardare la luna.. così si incontrano e diventano amici! Dopo la lettura, verrà offerta una bibita dissetante a tutti i partecipanti.

Età consigliata: 0-6 anni. Non occorre prenotare.

Giovedì 18 luglio 2019, ore 17.00

Tutti giù per terra

Lettura a cura dei volontari lettori di Nati per Leggere

Età consigliata: 2-4 anni. Prenotazione obbligatoria.

Le letture di “Una storia tira l’altra…” fanno parte del progetto Nati per Leggere Piemonte, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del programma ZeroSei.

Partecipazione gratuita.