Sabato 13 luglio, alle ore 21, verrà a trovarci il poeta e scrittore Tommaso Giartosio (la cui ultima fatica è la raccolta poetica “Come sarei felice. Storia con padre”, Einaudi, 2019).

Sorpresa inattesa e quanto mai gradita, arricchirà con i suoi versi la serata di fronte alla nostra libreria (Lettera_22 in Corso Statuto 35 a Mondovì), come fossimo a Londra in un ben più famoso “Speakers’ Corner”.