Al Santuario della Moretta ad Alba l’ultimo saluto al 44enne Stefano Usino

Non fiori, ma offerte all’associazione La Collina degli Elfi di Govone. Questo il desiderio con cui la famiglia di Stefano Usino annuncia i funerali del proprio congiunto, vittima dell’incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 11 luglio, in frazione Rivalta di La Morra, comune dove il 44enne originario di Alba risiedeva ormai da alcuni anni.

Stefano, che lavorava come operaio alla Ferrero, verrà ricordato con la recita del rosario prevista per domani, sabato 13 luglio, alle ore 20.30 presso la camera mortuaria del centro langarolo e domenica sera, 14 luglio, alle ore 21 presso la parrocchiale di San Martino, sempre a La Morra.

I funerali avranno luogo lunedì 15 luglio, alle ore 10 presso il santuario della Madonna della Moretta ad Alba.

Ad accompagnarlo nel suo ultimo viaggio, insieme agli parenti e ai tanti amici, la madre Teresa, il padre Bruno, le sorelle Deborah e Roberta e il fratello Riccardo.