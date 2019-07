Cuneo, nuovi spazi per il Consorzio Socio Assistenziale: intervento di riqualificazione da 300mila euro

In arrivo ampliamenti strutturali per la sede del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, l’ex “residenza Bisalta” di via Rocca de Baldi a Borgo San Giuseppe: con una delibera urgente – riscontrabile sull’albo pretorio del comune e con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica realizzato dallo studio D-Quadro Progetti srl del capoluogo - la Giunta ha infatti stanziato i fondi per procedere ad alcuni necessari lavori di ristrutturazione.

Dopo alcuni interventi di accentramento degli uffici e dei servizi la sede del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese risulta infatti adesso insufficiente negli spazi, rendendo necessario il reperimento di spazi per circa venti persone.

L’amministrazione comunale ha quindi individuato alcune camere abbandonate da anni al primo piano dell’ex residenza Bisalta, perfette per l’uso ma per le quali sono necessari lavori di ristrutturazione interna sia edilizia che impiantistica ed elettrica.

Il costo totale dell’intervento è di 300mila euro, di cui 70.501,58 già messi a disposizione dal comune e 229.498,42 da ricercare tramite asta.