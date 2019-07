Giornata di festa dell'Avis Comunale di Cuneo a Perdioni di Demonte

Domenica 21 luglio ritrovo ai Perdioni di Demonte per la consueta polentata offerta dall’Avis Comunale di Cuneo. Di seguito il programma della giornata: alle 11 la Messa, seguita, a partire dalle 12.15, con le operazioni di distribuzione della polenta. Nel pomeriggio giochi ed intrattenimento all’insegna dell’amicizia e dell’allegria. La giornata è l’occasione per ritrovare vecchi amici e sensibilizzare le nuove leve sull’importanza della donazione di sangue e plasma. Prenotazioni obbligatorie in segreteria dell’Avis Comunale entro mercoledì 12 luglio per il ritiro del buono. Si raccomanda di provvedere a tavolini e sedie. Per informazioni: 0171 66288